ООС: бойовики атакували позиції ЗСУ на Донбасі, є жертви

Проросійські бойовики на Донбасі у вівторок, 10 березня, атакували позиції українських військових на Донецькому напрямку. Бій вже закінчився, повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

Бойовики, яких підтримує Росія, обстріляли позиції Об'єднаних сил із забороненого Мінськими угодами озброєння, зокрема, з мінометів калібру 120 мм. Також вони обстріляли українських військових з гранатометів вогнем різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Крім того, противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів операції Об'єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників", - йдеться у повідомленні ООС. Згодом у міноборони України повідомили, що, згідно з попередніми даними, загинув один український військовий, а ще четверо отримали поранення.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали противнику "адекватну відповідь". Також у районі проведення операції у стані готовності перебувають резервні підрозділи. В ООС запевнили, що ситуація контрольована.

Нагадаємо, напередодні, 9 березня, в ООС повідомили, що проросійські бойовики за допомогою безпілотника обстріляли машину з емблемами Червоного хреста, в якій були українські військові. 8 березня внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український військовий.

Життя на лінії фронту в Приазов'ї Найменший та найпівденніший пункт пропуску КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".

Життя на лінії фронту в Приазов'ї Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

Життя на лінії фронту в Приазов'ї Люди звикли до життя на КПВВ 52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".

Життя на лінії фронту в Приазов'ї Майже звичайне сільське життя Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

Життя на лінії фронту в Приазов'ї У Пищевику - жодного неушкодженого будинку Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

Життя на лінії фронту в Приазов'ї Укриття на КПВВ тримають напоготові Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

Життя на лінії фронту в Приазов'ї Мінні поля Донбасу Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

Життя на лінії фронту в Приазов'ї Перевірки, як на кордоні Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

Життя на лінії фронту в Приазов'ї Війна війною, а музика грає 64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.

Життя на лінії фронту в Приазов'ї Фронт зовсім поруч з КПВВ До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

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Життя на лінії фронту в Приазов'ї Пухнастий спецпідрозділ Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли. Автор: Микола Бердник

