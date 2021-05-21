ООН: 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої води

Приблизно 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої води, оскільки близько 50 відсотків водопровідної мережі було пошкоджено під час останнього загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту. Про це в суботу, 22 травня, повідомили в ООН, інформує агентство AP.

Також в ООН з посиланням на органи влади Сектора Гази заявили, що під час 11 днів бойових дій у регіоні було пошкоджено або знищено приблизно 17 тисяч помешкань та комерційних приміщень. З них понад 1800 непридатні більше до використання або зруйновані, а решта отримали незначні пошкодження.

Нагадаємо, що в ніч на 21 травня після 11 днів бойових дій почалося перемир'я між Ізраїлем та радикальним рухом ХАМАС, який контролює Сектор Гази. Перемир'я вдалося організувати за посередництва Єгипту. Зараз сторони дотримуються режиму припинення вогню. За даними палестинської сторони, під час бойових дій загинули 248 людей. Ізраїль повідомив про 13 загиблих, інформує агентство Reuters.

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Переговори тривають

Тим часом єгипетський дипломат повідомив, що в Ізраїлі та на палестинських територіях зараз перебувають дві групи єгипетських посередників, які продовжують переговори щодо зміцнення режиму припинення вогню, а такою досягнення тривалого спокою в регіоні.

Також стало відомо, що міністр закордонних справ Єгрипту Самех Шукрі провів розмову зі своїм ізраїльським колегою Габі Ашкеназі щодо стабілізації угоди про перемир'я. Також єгипетський уряд оголосив, що надішле до Гази конвой зі 130 вантажівок з гуманітарним та медичним вантажем.

Водночас президент США Джо Байден 21 травня пообіцяв значну допомогу владі Палестинських територій, що контролює Західний берег річки Йордан. Для Вашингтона важливо, щоб радикальний рух ХАМАС, що вважається у США та ЄС терористичним, не мав можливості далі озброюватися.

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