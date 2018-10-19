 ООН: 14 мільйонів людей в Ємені - на межі голоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

ООН: 14 мільйонів людей в Ємені - на межі голоду

Експерти попереджають про ризик масштабної гуманітарної кризи в Ємені. Люди втрачають доступ до медицини та харчів.

Голод у Ємені

Голод у Ємені: батько годує 3-річну дитину в лікарні

Ємену загрожує "безпосередній та масштабний голод", який може зачепити 14 мільйонів людей - близько половину населення близькосхідної країни. Про це у вівторок, 23 жовтня, повідомив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок. За його даними, висновки базовані на нещодавніх опитуваннях та аналізі. Ідеться про "умови, попередні голоду", зазначається на сайті Об'єднаних Націй.

"Лише половина закладів охорони здоров'я працюють. Чимало єменців надто бідні, щоб прийти до тих, що працюють. Без догляду люди часто помирають вдома, мало які сім'ї повідомляють органам влади про це", - зазначив він та додав, що ситуація значно гірша за 2017 рік, коли ООН теж повідомляв про ризики масштабного голоду в роздертій внутрішнім конфліктом країні.

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Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн висловив особливе занепокоєння ситуацією у М'янмі та Сирії. Він також закликав ЄС переглянути підхід до вирішення проблеми біженців.

Три гуманітарні коридори обіцяє відкрити коаліція під проводом Саудівської Аравії між єменськими містами Ходейда та Сана. (24.09.2018)

Світ давно не бачив такого голоду, який назріває в Ємені. Там можуть загинути мільйони, якщо арабські держави не розблокують кордони країни, застеріг координатор ООН із надання термінової допомоги. (09.11.2017)

Від травня представники ООН зафіксували більше п'яти тисяч порушень прав людини, зокрема чимало смертей цивільних унаслідок бойових дій, пошкодження лікарень та іншої громадської інфраструктури.

Наприкінці серпня комісія експертів ООН звинуватила міжнародно визнаний уряд Ємену та його союзників - Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати - у воєнних злочинах під час збройного конфлікту в країні. Серед воєнних злочинів, які закидають представникам урядових сил, - "свавільне ув'язнення, зґвалтування, тортури, рекрутування дітей". Арабську коаліцію ж звинувачують у багатьох випадках загибелі цивільних внаслідок авіаударів.

Війна в Ємені точиться між повстанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Близько двох мільйонів жителів країни стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів. У війні загинуло вже понад 10 тисяч осіб.

 

Посилання в інтернеті

Half the population of Yemen at risk of famine: UN emergency relief chief

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