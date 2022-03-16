ООН: 10 мільйонів українців рятуються втечею від війни

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 20 березня читайте тут.

DW стежить за подіями неділі, 20 березня (час київський)

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Десять мільйонів людей в України стали біженцями через війну, яку веде Росія проти України. Вони стали або внутрішньо переміщеними особами, або втекли за кордон. Про це повідомив у неділю голова Агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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В Енергодарі російські військові викрали першого заступника міського голови, заявив мер міста Дмитро Орлов у Telegram. Він закликав мешканців бути обережними, не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів та нікому не повідомляти про своє місце перебування. Також мер закликав жителів міста виходити на мітинг до будівлі міськради, аби висловити свій протест проти викрадення громадян України.

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Петицію щодо притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за дії російських збройних сил в Україні в рамках трибуналу, подібного до Нюрнберзького процесу, до полудня 20 березня підписали більше мільйона людей. Серед тих, хто підтримав цю ініціативу, як повідомляє BBC, - колишні прем'єр-міністри Великобританії Гордон Браун і Джон Мейджор.

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