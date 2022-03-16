 ООН: 10 мільйонів українців рятуються втечею від війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2022

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Новини

ООН: 10 мільйонів українців рятуються втечею від війни

Росія 25-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 20 березня.

Маріуполь, 18 березня

Маріуполь, 18 березня

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 20 березня читайте тут 

DW стежить за подіями неділі, 20 березня (час київський) 

 

++14:50++

Десять мільйонів людей в України стали біженцями через війну, яку веде Росія проти України. Вони стали або внутрішньо переміщеними особами, або втекли за кордон. Про це повідомив у неділю голова Агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

 

++14:40++

В Енергодарі російські військові викрали першого заступника міського голови, заявив мер міста Дмитро Орлов у Telegram. Він закликав мешканців бути обережними, не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів та нікому не повідомляти про своє місце перебування. Також мер закликав жителів міста виходити на мітинг до будівлі міськради, аби висловити свій протест проти викрадення громадян України.

 

++14:20++

Петицію щодо притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за дії російських збройних сил в Україні в рамках трибуналу, подібного до Нюрнберзького процесу, до полудня 20 березня підписали більше мільйона людей. Серед тих, хто підтримав цю ініціативу, як повідомляє BBC,  - колишні прем'єр-міністри Великобританії Гордон Браун і Джон Мейджор.

 

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