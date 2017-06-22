ООН: У 2100 році на Землі проживатиме майже 11 мільярдів людей

До 2100 року населення планети збільшитися з нинішніх 7,7 мільярда людей до 11 мільярдів. Про це йдеться у доповіді про світову демографічну ситуацію, підготованій департаментом з економічних та соціальних питань ООН та оприлюдненій у понеділок, 17 червня.

За попередніми підрахунками демографів, оприлюдненими 2017 року, землян у 2100 році мало би бути дещо більше - 11,2 мільярда, але прогнози скоригували через зниження показників народжуваності в низці країн.

До 2050 року населення планети зросте від теперішніх 7,7 мільярда до 9,7 мільярда осіб, вважають в ООН. Як зазначено в доповіді, у проміжку між 2019 роком і 2050-м майже половина прогнозованого збільшення населення припаде на дев'ять країн: Індію, Нігерію, Пакистан, Демократичну республіку Конго, Ефіопію, Танзанію, Індонезію, Єгипет та США.

Ключовим фактором у зміні кількості населення у низці країн стане міграція, відзначають демографи. Саме приплив мігрантів може компенсувати природне скорочення кількості населення в таких країнах як Німеччина, Угорщина, Росія, Італія та Японія.