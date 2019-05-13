ООН: У Сирії від бойових дій в останні тижні втекли 180 тисяч людей

Через ескалацію збройного протистояння в Сирії за останні тижні змушені були залишити свої помешкання близько 180 тисяч людей, повідомили в суботу, 18 травня, в Організації Об'єднаних Націй, передає агенція dpa. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), під час наступу урядових військ на підконтрольні повстанцям райони в провінціях Ідліб та Хама були пошкоджені 18 медичних закладів, багато шкіл та таборів біженців. Окрім того, табори переповнені і не можуть прийняти більше втікачів від бойових дій, повідомляє агентство dpa.

Тим часом сирійський уряд заявив про перехоплення ізраїльських ракет. Як повідомила сирійська агенція Sana з посиланням на джерела в армії, ввечері 17 травня системи протиповітряної оборони країни перехопили "ворожі об'єкти" з Ізраїлю та збили деякі з них поблизу Голанських висот. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, з кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійський урядових військ завдали серії ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. РФ разом з Іраном вважаються найближчими союзниками сирійського президента Башара Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Втім, представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади.