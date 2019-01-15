ООН розмістить 75 спостерігачів в Ємені

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) у середу, 16 січня, одноголосно схвалила рішення щодо розміщення до 75 спостерігачів Ємені, у портовому місті Ходейда. Запропонована Великобританією резолюція дозволяє розмістити неозброєних спостерігачів у Ходейді, а також у портах Салеф та Рас Ісса. Протягом шести місяців вони спостерігатимуть за дотриманням режиму припинення вогню і передислокацією сторін конфлікту в Ємені. Раніше у Ходейді вже були розміщені 15 спостерігачів ООН на чолі з нідерландським генералом Патріком Кеммертом.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що ФРН надасть ООН 4,5 мільйона євро для стабілізації ситуації в Ємені, передає агенція dpa. Це стане першим внеском у спеціальний фонд, створений для виконання мирних угод у країні. "Ємену загрожує гуманітарна катастрофа, якщо нам не вдасться нарешті завершити цю війну", - заявив Маас.

Як повідомлялось, раніше під час мирних переговорів під контролем ООН, які відбулися в першій половині грудня 2018 року у Швеції, між сторонами конфлікту було досягнуто домовленості про припинення вогню у Ходейді та виведення з міста військ повстанців. 29 грудня минулого року повстанці-хусити передали контроль над Ходейдою єменській береговій охороні. Порт Ходейда має стратегічне значення, адже з його розблокуванням можна буде одразу розпочати масштабні поставки продовольства та медикаментів, необхідних мільйонам громадян Ємену. Через порт Ходейда надходить близько 80 відсотків гуманітарних вантажів та імпорту Ємену.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні загинуло понад 10 тисяч осіб, кажуть у ВООЗ.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.