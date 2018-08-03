 ООН: Під Іловайськом усі сторони конфлікту порушували права людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

ООН: Під Іловайськом усі сторони конфлікту порушували права людини

В ООН закликають Україну ратифікувати Римський статут і внести зміни до Кримінального кодексу, які дадуть змогу здійснювати кримінальне переслідування міжнародних злочинів на національному рівні.

Бої у Іловайську 24 серпня 2014 року

Бої у Іловайську 24 серпня 2014 року

Усі сторони конфлікту на Донбасі під час боїв під Іловайськом у серпні 2014 року скоювали серйозні порушення прав людини. Такого висновку дійшли в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) на основі проаналізованих фактів. "Під час бойових дій під Іловайськом усі сторони конфлікту здійснювали серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а деякі з порушень, можливо, є воєнними злочинами", - йдеться в доповіді, оприлюдненій у четвер, 9 серпня, на брифінгу в Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

У доповіді ООН наголошується, що українська влада не повною мірою провела розслідування злочинів під Іловайськом. УВКПЛ рекомендує Києву продовжити процес ратифікації Римського статуту та внесення змін до Кримінального кодексу, які дадуть змогу здійснювати кримінальне переслідування міжнародних злочинів на національному рівні. Окрім того, українським правоохоронним органам рекомендується проводити неупереджене розслідування всіх заяв про порушення прав людини.

Убивства і тортури з українського боку

Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер повідомила на брифінгу про зафіксовані два випадки убивства цивільних осіб українськими батальйонами, коли жертви перебували під вартою. Окрім того, Фрейзер повідомила про зафіксовані випадки катувань. "На сьогодні ми задокументували випадки 13 осіб, які зазнали тортур і жорсткого поводження з боку українських батальйонів у Іловайську і довколишніх селах", - зазначила Фрейзер.

Убивства і тортури щодо полонених українських військових

Глава Моніторингової місії ООН нагадала також, що 29 серпня 2014 року українські сили почали відступ з Іловайська, після чого колони українських сил потрапили під інтенсивний обстріл. "Сотні українських військовослужбовців були вбиті й поранені. Більшість військовослужбовців, з якими провів інтерв'ю офіс ООН з прав людини, стверджували, що на них напали й захопили солдати РФ. Ми отримали інформацію про вбивство трьох українських військовослужбовців після того, як вони здалися 29 серпня", - повідомила Фрейзер.

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До третьої річниці трагедії під Іловайськом військова прокуратура презентувала результати розслідування. Однак у звіті фактично нічого не сказано про відповідальність керівників ЗСУ. (26.08.2017)

Наприкінці серпня 2014 року під Іловайськом Київ зазнав своєї, мабуть, найбільшої поразки у війні на Донбасі. Українська влада звинувачує Росію у масштабному вторгненні. DW поговорила з очевидцями. (28.08.2015)

Вона додала, що задокументовано випадок зникнення військового лікаря, який, імовірно, загинув. Крім цього, щонайменше четверо поранених українських військовослужбовців загинули через відсутність адекватної медичної допомоги. За словами глави Моніторингової місії ООН, 31 серпня і 1 вересня близько 300 захоплених у полон українських військовослужбовців і добровольців доставили в три місця тримання, де "умови утримання під вартою були нелюдськими й такими, що принижують людську гідність". 

Фрейзер позитивно відзначила роботу Генпрокуратури України щодо розслідування злочинів, вчинених проти українських військових "озброєними групами", "однак більшість порушень прав людини імовірно вчинених українськими силами проти цивільного населення, не розслідується", зазначила Фрейзер.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року поблизу Іловайська добровольчі батальйони, підрозділи МВС і ЗСУ потрапили в оточення, що призвело до значних втрат особового складу, а також до захоплення в полон українських силовиків. За офіційними даними української сторони, поблизу Іловайська в серпні 2014 року загинули 366 українських військовослужбовців, ще 429 отримали поранення.

14 серпня 2017 року Головна військова прокуратура України передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про зібрані докази скоєння воєнних злочинів підрозділами збройних сил Російської Федерації, зокрема, вбивства українських військових у районі Іловайська, для вирішення питання про відкриття кримінального провадження. Прокуратура повідомила, що "єдиним фактором, який перебуває в безпосередньому причинно-наслідковому зв'язку з Іловайською трагедією, є військова агресія збройних сил Російської Федерації у вигляді прямого вторгнення на територію України й подальше вчинення військовими країни-агресора воєнних злочинів".

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"Іловайський котел": хто винен у трагедії? (25.08.2017)

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"Іловайський котел": хто винен у трагедії? (25.08.2017)  

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