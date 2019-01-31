 ООН потребує 162 мільйони доларів для гуманітарних проектів на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

ООН потребує 162 мільйони доларів для гуманітарних проектів на Донбасі

Для гуманітарних проектів в України на 2019 рік ООН потребує 162 мільйони доларів - кошти мають піти переважно на допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі. Минулого року ООН зібрала менше половини необхідної суми.

Для допомоги жителям Донбасу ООН потребує понад 160 мільйонів доларів

Для допомоги жителям Донбасу ООН потребує понад 160 мільйонів доларів

Для реалізації гуманітарних проектів в Україні ООН в 2019 році потребує 162 мільйони доларів США. Про це йдеться в заяві координаторки системи ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, оприлюдненій у четвер, 31 січня, у звіті "Багаторічна стратегія гуманітарного реагування. План гуманітарного реагування в період із січня до грудня 2019 року".

"У 2019 році необхідно 162 мільйони доларів (критично важливі пріоритети становлять 135 мільйонів доларів) для надання допомоги та захисту 2,3 мільйона найуразливіших чоловіків, жінок і дітей", - наголошується у заяві, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". 78 мільйонів доларів з цих коштів має надати сама ООН, 70 мільйонів - міжнародні неурядові організації і 14 мільйонів доларів - національні. 

Із зазначеного ООН загального обсягу 47,6 мільйона доларів передбачено на психосоціальну підтримку, моніторинг захисту прав людини, допомогу в сфері індивідуального захисту, а також маркування забруднених мінами територій. Ще 31,8 мільйона мають піти на гарантування доступу до води та санітарних гігієнічних послуг, 27 мільйонів - на паливо, обігрівачі, теплий одяг та створення запасів будматеріалів і непродовольчих товарів на випадок надзвичайної ситуації.

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За даними ООН, з квітня 2014 року до кінця 2018 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб. (21.01.2019)

Крім того, передбачається виділення коштів на продовольчу безпеку, медичні послуги, медикаменти та відновлення систем медпслуг і медичної інфраструктури, на поліпшення доступу до освіти, а також на координацію і грошову допомогу постраждалому населенню.

ООН планує розширити географію надання гуманітарної допомоги до 20-кілометрової зони від лінії розмежування. "Це було зроблено з метою надання необхідної допомоги найбільш вразливій частині населення, навіть якщо ці люди не постраждали безпосередньо від обстрілів", - пояснили в організації.

Також в ООН наголосили, що обстріли, загрози розриву мін і боєприпасів, логістичні проблеми, обмежена кількість пунктів пропуску, а також бюрократичні перепони і далі перешкоджають наданню гуманітарної допомоги.

Гуманітарні потреби України недофінансуються

Система гуманітарних організацій, що працюють над подоланням наслідків конфлікту на Сході України під координацією ООН, минулого року отримали лише 72 мільйони доларів на свої проекти. Відповідаючи на запитання DW, Оснат Лубрані, зазначила, що загальні потреби в фінансуванні гуманітарних проектів в Україні минулого року були затверджені організацією на рівні 187 мільйонів доларів США. Таким чином, гуманітарний план реагування на 2018 рік було профінансовано лише на 38 відсотків.

"За поточної ситуації в світі, за тої великої кількості конфліктів, яку ми зараз спостерігаємо, нелегко знаходити кошти на вирішення конфлікту, який вважають забутим. Тому ми вважаємо своїм пріоритетним завданням привернення уваги до України, нагадування, що цей конфлікт не заморожений, а постійно призводить до страждання людей", - заявила Лубрані. 

Як повідомлялося раніше, за даними ООН, з квітня 2014 року до кінця 2018 року на Донбасі загинули від 12 800 до 13 000 осіб.

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