 ООН: Попри ембарго в Лівію надалі постачають зброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

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Новини

ООН: Попри ембарго в Лівію надалі постачають зброю

Зброю до Лівії серед інших відправляють і країни-учасниці конференції в Берліні, які домовились про ембарго. Це загрожує домовленостям про перемир'я у країні, наголошують в місії ООН з надання підтримки Лівії.

В Лівію продовжує надходити іноземна зброя

В Лівію продовжує надходити іноземна зброя

Попри домовленості про ембарго в Лівію надалі надходить зброя з інших країн, повідомила у суботу, 25 січня, місія ООН з надання підтримки Лівії (UNSMIL). Протягом останніх десяти днів в аеропортах на заході та сході країни приземлились кілька літаків зі зброєю, бронетехнікою, солдатами та військовими радниками.

Поставки зброї здійснювали, в тому числі, і учасники міжнародної конференції щодо Лівії, яка відбулась 19 січня в Берліні. Утім UNSMIL не назвала конкретні країни, які порушують ембарго.

UNSMIL наголошує, що перемир'я, про яке 12 січня домовились міжнародно визнаний уряд Лівії та "Лівійська національна армія" генерала Халіфа Хафтара, дало вкрай необхідний відпочинок від боїв цивільним особами в Триполі. "Однак це тендітне перемир'я зараз перебуває під загрозою через постійну передачу іноземних винищувачів, зброї, боєприпасів та сучасних систем, у тому числі з боку держав, що брали участь у Берлінській конференції", - додає UNSMIL.

DW.COM

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підтримує лівійський уряд національної єдності, звинуватив Халіфа Хафтара у порушенні режиму припинення вогню у країні. "Він продовжує атакувати усіма засобами... Від такого як він не можна очікувати під час перемир'я милосердя та розуміння", - заявив турецький президент, цитує агенція Reuters.

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року.

Сторони конфлікту в Лівії

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