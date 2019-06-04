ООН повідомила про загибель більше сотні мирних жителів в Сирії

Авіаудари уряду Башара Асада та його союзників за останні 10 днів призвели до загибелі 103 мирних жителів у сирійській провінції Ідліб. Про це повідомила в п'ятницю, 26 липня, верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. Комісарка наголосила, що під час цих бомбардувань постійно руйнувалися цивільні об'єкти - школи, лікарні, ринки тощо, передає dpa.

Водночас, за даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), з початку наступальної операції урядових військ Асада в провінціях Ідліб і Хама на північному заході Сирії в квітні 2019 року більше 400 тисяч осіб стали біженцями. Крім того, були спустошені цілі міста і села.

В OCHA наголосили, що значна частина сирійців, які рятуються від бомбардувань, знайшла притулок на півночі провінції Ідліб і в таборах для біженців поблизу турецького кордону. При цьому ці табори вже зараз переповнені, тож багатьом доводиться спати під відкритим небом, заявив представник OCHA.

Ідліб - остання провінція в Сирії, яку ще контролює опозиція, що виступає за повалення режиму Асада. У ній проживає близько трьох мільйонів осіб, в тому числі сотні тисяч біженців з інших регіонів країни.

У квітні 2019 року урядові війська разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у цьому регіоні. Наприкінці вересня 2018 року тут вступила в дію угода про припинення вогню. Однак відтоді воно багаторазово порушувалась.

За даними організації "Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини", штаб-квартира якої розташована в Лондоні, з кінця квітня в провінції Ідліб загинули понад 2700 цивільних осіб, в тому числі й діти, а також сотні військових. Свої дані правозахисники обґрунтовують, спираючись на повідомлення активістів на місцях. Незалежних перевірок цих повідомлень немає.