 ООН повідомила про загибель більше сотні мирних жителів в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2019

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Новини

ООН повідомила про загибель більше сотні мирних жителів в Сирії

Унаслідок авіаударів військ Башара Асада і його союзників по провінції Ідліб за останні 10 днів загинули 103 мирних жителя, повідомляє ООН. З початку квітня понад 400 тисяч людей в Сирії стали біженцями.

Наслідки авіаударів у місті Аль-Дана в Ідлібі

Наслідки авіаударів у місті Аль-Дана в Ідлібі (архівне фото)

Авіаудари уряду Башара Асада та його союзників за останні 10 днів призвели до загибелі 103 мирних жителів у сирійській провінції Ідліб. Про це повідомила в п'ятницю, 26 липня, верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. Комісарка наголосила, що під час цих бомбардувань постійно руйнувалися цивільні об'єкти - школи, лікарні, ринки тощо, передає dpa.

Водночас, за даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), з початку наступальної операції урядових військ Асада в провінціях Ідліб і Хама на північному заході Сирії в квітні 2019 року більше 400 тисяч осіб стали біженцями. Крім того, були спустошені цілі міста і села.

В OCHA наголосили, що значна частина сирійців, які рятуються від бомбардувань, знайшла притулок на півночі провінції Ідліб і в таборах для біженців поблизу турецького кордону. При цьому ці табори вже зараз переповнені, тож багатьом доводиться спати під відкритим небом, заявив представник OCHA.

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Ідліб - остання провінція в Сирії, яку ще контролює опозиція, що виступає за повалення режиму Асада. У ній проживає близько трьох мільйонів осіб, в тому числі сотні тисяч біженців з інших регіонів країни.

У квітні 2019 року урядові війська разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у цьому регіоні. Наприкінці вересня 2018 року тут вступила в дію угода про припинення вогню. Однак відтоді воно багаторазово порушувалась.

За даними організації "Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини", штаб-квартира якої розташована в Лондоні, з кінця квітня в провінції Ідліб загинули понад 2700 цивільних осіб, в тому числі й діти, а також сотні військових. Свої дані правозахисники обґрунтовують, спираючись на повідомлення активістів на місцях. Незалежних перевірок цих повідомлень немає.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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