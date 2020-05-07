ООН: Пандемія коронавірусу посилила проблему голоду у світі

Унаслідок пандемії коронавірусу протягом минулого року у світі різко побільшало людей, які недоїдають або голодують. Це випливає з щорічного звіту ООН про продовольчу безпеку та харчування у світі, оприлюдненого в понеділок, 12 липня.

За оцінками ООН, у 2020 році кількість тих, хто голодує, зросла на 18 відсотків у порівнянні з 2019-им роком - на приблизно 118 мільйонів людей. Усього у 2020 році 2,37 мільярда людей у світі не мали постійного доступу протягом року до достатнього харчування. Це - майже кожна третя людина на планеті.

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Пандемія COVID-19 додатково ускладнює ціль подолати голод у світі до 2030 року, зазначають в ООН.

"Економічний спад як наслідок заходів для стримування COVID-19 у всьому світі сприяв одному з найбільших за останні десятиліття наростанню голоду у світі", - цитує звіт інформагенція AFP.

В ООН пояснюють різке наростання голоду тим, що економічного спаду зазнали майже всі країни з низьким і середнім рівнем доходу. Найбільшого удару при цьому зазнали країни, які потерпають від воєнних конфліктів і змін клімату.

Звіт спільно опублікували п'ять структурних підрозділів ООН - Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітня продовольча програма (WFP) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).