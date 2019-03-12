 ООН: На Донбасі зростає кількість жертв серед цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2020

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Новини

ООН: На Донбасі зростає кількість жертв серед цивільних

Усі сторони, які беруть участь у бойових діях у Донецькій і Луганській областях, мають зробити захист цивільних осіб абсолютним пріоритетом, закликала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Число жертв війни серед цивільних на Донбасі зростає

Число жертв війни серед цивільних на Донбасі зростає

На Донбасі зростає кількість жертв серед цивільного населення, повідомила у п'ятницю, 8 травня, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Тільки за перші шість днів травня місія зафіксувала 11 нових випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Зокрема, одна людина загинула та шестеро були поранені в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь і стрілецької зброї, одна особа поранена в результаті мінного інциденту, і одна загинула та двоє були поранені в результаті поводження з вибухонебезпечним залишком війни.

В це число входять інциденти в Золотому 2 травня і Олександрівці 4 травня, коли в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь були поранені чотири дівчинки.

7 травня місія отримала повідомлення про ще вісім нових випадків поранень цивільних в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь в Голубівському і Саханці, що контролюються проросійськими сепаратистами, повідомила голова місії Матільда Богнер. Серед постраждалих - дівчинка і хлопчик 2006 року народження. Нині місія працює над перевіркою цих повідомлень.

Якщо ці дані підтвердяться, кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб за перший тиждень травня досягне дев'ятнадцяти і стане найвищим тижневим показником за останні два роки, додала Богнер. 

Цього року жертв більше, ніж минулого

Якщо ці вісім нових випадків підтвердяться, загальна кількість жертв серед цивільних осіб з початку року сягне 65 (дев'ять загиблих і 56 поранених). Це більш ніж на третину перевищить кількість жертв за аналогічний період 2019 року. "Ці цифри переламають позитивну тенденцію до скорочення нових випадків загибелі або поранення серед цивільних осіб, яку ми спостерігали до останнього часу", - зазначила Богнер.

Місія закликає всі сторони, які беруть участь в бойових діях в Донецькій і Луганській областях зробити захист цивільних осіб абсолютним пріоритетом. "Найбільшою мірою мій заклик спрямований до керівництва Операції об'єднаних сил Збройних сил України, оскільки всі нові випадки загибелі або поранення цивільних осіб, зафіксовані місією в травні, мали місце на території, що контролюється самопроголошеними "республіками", - підкреслила Богнер.

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