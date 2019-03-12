ООН: На Донбасі загинули понад 3300 мирних жителів

З початку конфлікту на Донбасі загинули понад 3300 мирних жителів. Про це в вівторок, 17 вересня, повідомила очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на пресконференції у Києві. Водночас керівниця спостерігачів ООН констатувала значне зниження кількості жертв із липня.

"Сьогодні кількість жертв серед цивільного населення є найнижчою за весь період конфлікту, який уже забрав понад 3300 життів цивільних осіб. Сподіваємося, тенденція до зниження збережеться в майбутньому", - сказала Богнер, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Богнер представила доповідь про ситуацію з правами людини в Україні в період із 16 травня до 15 серпня 2019 року.

"За тримісячний період, що охоплюється доповіддю, восьмеро осіб - чотири чоловіки і чотири жінки - загинули через конфлікт, 60 дістали поранень, серед них - дев'ятеро дітей", - розповіла Богнер.

Водночас вона зазначила, що після поновлення з 21 липня режиму припинення вогню кількість жертв серед цивільного населення суттєво знизилася.

Сепаратисти ускладнюють роботи місії

Богнер розповіла, що на контрольованій урядом території моніторингова місія ООН може вільно здійснювати свою діяльність, включно з конфіденційним доступом до місць утримання під вартою затриманих осіб.

"На території, яка контролюється збройними групами, наша діяльність уже понад рік сильно обмежена", - додала вона.

Тож місія ООН занепокоєна умовами тримання під вартою осіб на тимчасово непідконтрольній Києву території.

Росія теж не хоче співпрацювати

Крім того, Богнер нагадала, що РФ досі не надала доступ до анексованого Криму, якого вимагає резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України.