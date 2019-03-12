 ООН: На Донбасі загинули понад 3300 мирних жителів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2019

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Новини

ООН: На Донбасі загинули понад 3300 мирних жителів

За більш ніж п'ять років бойових дій на Донбасі, жертвами цього збройного конфлікту стали вже понад 3300 цивільних, наголошують спостерігачі ООН. Утім, вони констатують значне зменшення числа вбитих цивільних з липня.

Війна на Донбасі

З початку конфлікту на Донбасі загинули понад 3300 мирних жителів. Про це в вівторок, 17 вересня, повідомила очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на пресконференції у Києві. Водночас керівниця спостерігачів ООН констатувала значне зниження кількості жертв із липня.

"Сьогодні кількість жертв серед цивільного населення є найнижчою за весь період конфлікту, який уже забрав понад 3300 життів цивільних осіб. Сподіваємося, тенденція до зниження збережеться в майбутньому", - сказала Богнер, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Богнер представила доповідь про ситуацію з правами людини в Україні в період із 16 травня до 15 серпня 2019 року.

"За тримісячний період, що охоплюється доповіддю, восьмеро осіб - чотири чоловіки і чотири жінки - загинули через конфлікт, 60 дістали поранень, серед них - дев'ятеро дітей", - розповіла Богнер.

Водночас вона зазначила, що після поновлення з 21 липня режиму припинення вогню кількість жертв серед цивільного населення суттєво знизилася.

Сепаратисти ускладнюють роботи місії

Богнер розповіла, що на контрольованій урядом території моніторингова місія ООН може вільно здійснювати свою діяльність, включно з конфіденційним доступом до місць утримання під вартою затриманих осіб.

"На території, яка контролюється збройними групами, наша діяльність уже понад рік сильно обмежена", - додала вона.

Тож місія ООН занепокоєна умовами тримання під вартою осіб на тимчасово непідконтрольній Києву території.

Росія теж не хоче співпрацювати

Крім того, Богнер нагадала, що РФ досі не надала доступ до анексованого Криму, якого вимагає резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

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