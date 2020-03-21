 ООН надасть Донбасу 33 мільйони доларів для боротьби з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2020

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Новини

ООН надасть Донбасу 33 мільйони доларів для боротьби з коронавірусом

Гроші будуть виділені на допомогу медичним закладам, людям похилого віку та з інвалідністю, для забезпечення товарами першої необхідності та дистанційною шкільною освітою на Сході України.

На КПП Гнутове

На КПП "Гнутове"

Організація Об'єднаних Націй виділить два мільярди доларів для допомоги в боротьбі з коронавірусом у найбідніших країнах. Про це у середу, 25 березня, оголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. З них 33 мільйони доларів буде надано Україні, повідомив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Мова йде про реалізацію гуманітарних проєктів у східних регіонах по обидві сторони від лінії розмежування за такими напрямами: заклади охорони здоров'я, продовольча безпека та товари першої необхідності, особи похилого віку та люди з інвалідністю, дистанційна шкільна освіта", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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ООН закликає уряди підтримати план

Гутерріш закликав уряди країн підтримати цей план, здійсненням якого опікується Управління ООН із координації гуманітарних питань. "Ми маємо прийти на допомогу вкрай незахищеним - мільйонам і мільйонам людей, які здатні захистити себе найменше", - заявив генсек ООН.

Він додав, що ці кошти дадуть змогу врятувати велику кількість людей і забезпечити гуманітарні установи та неурядові організації лабораторним обладнанням для проведення аналізів, а також обладнанням і предметами медичного призначення для лікування хворих і захисту медичних працівників.

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