 ООН: Мільйони дітей біженців не можуть ходити до школи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2018

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Новини

ООН: Мільйони дітей біженців не можуть ходити до школи

За даними ООН, лише 61 відсоток дітей-біженців відвідують початкову школу. Подальшу освіту здобувають 23 відсотки молодих біженців.

Більшість дітей біженців не мають змоги здобути вищу освіту

Більшість дітей біженців не мають змоги здобути вищу освіту

Дедалі більше дітей-біженців не мають змоги відвідувати школу. Доступу до шкільної освіти не мають 4 мільйона з 7,4 мільйона юних біженців у всьому світі, що випливає з доповіді Верховного комісаріату ООН у справах біженців, оприлюдненого в середу, 29 серпня. Тобто тільки за останні півроку кількість таких дітей збільшилася на півмільйона.

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За даними доповіді, лише 61 відсоток дітей-мігрантів відвідують початкову школу, в той час як загалом у світі 92 відсотки дітей мають доступ до початкової освіти. Що стосується подальшого навчання, то його проходять лише 23 відсотки молодих біженців в порівнянні з 84 відсотками дітей в загальносвітовому масштабі. І якщо вищу освіту здобувають 37 відсотків дітей у всьому світі, то серед дітей-біженців цей показник становить лише один відсоток.

Дати шанс дітям

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді закликав всі країни, які приймають біженців, відкрити двері для дітей мігрантів та дати їм можливість здобути вищу освіту в старшому віці.

"Освіта не тільки допомагає дітям залікувати рани війни. Це ключ до відновлення їхніх рідних країн. Школа - це місце, де біженці можуть відчути щось схоже на нормальність. Якщо ми не вживемо заходів, то цю гнітючу статистику поповнять сотні тисяч інших дітей", - застеріг Гранді.

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