ООН може забракнути грошей на зарплати вже в листопаді

Несвоєчасна cплата внесків до бюджету Організації Об'єднаних Наційможе завадити вчасній виплаті зарплат співробітникам. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у вівторок, 8 жовтня, попередив про найбільший дефіцит бюджету організації за десятиліття, що виникне вже цього місяця. "Ми ризикуємо увійти в листопад без грошей на зарплати", - наголосив він.

Бюджет організації на 2019 рік становить близько 3,3 мільярда доларів США. За даними ООН, 129 держав-членів вже внесли необхідні платежі на загальну суму майже в два мільярди доларів.

За словами Гутерріша, минулого місяця йому довелося вдатися до надзвичайних заходів, аби пом'якшити наслідки браку грошей. Зокрема призупинено взяття на роботу нових співробітників, дозволені лише важливі відрядження а багато зустрічей скасовано чи відкладено.

Найбільшим платником є ​​США, на які припадає 22 відсотки бюджету організації. При цьому Вашингтон заборгував близько 380 мільйонів доларів за бюджети минулих років і до цього часу не заплатив 670 мільйонів за поточний рік. Президент Дональд Трамп критикує ситуацію, що склалася, називаючи внесок надмірно високим, і закликає до реформи.

Окремий бюджет для миротворчих місій

Бюджет на миротворчі місії ООН формується окремо і на поточний фіскальний рік становить 6,7 мільярда доларів, а на наступний - 6,5 мільярда. На США припадає 28 відсотків цієї суми, однак Вашингтон хоче платити лише 25 відсотків. При цьому американська сторона ще не закрила борг в 2,4 мільярда доларів.