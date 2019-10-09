 ООН може забракнути грошей на зарплати вже в листопаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2019

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Новини

ООН може забракнути грошей на зарплати вже в листопаді

У ООН можуть не дорахуватися грошей на виплату заробітних плат співробітникам вже наступного місяця. Одна з причин - мільярдний борг США.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Несвоєчасна cплата внесків до бюджету Організації Об'єднаних Наційможе завадити вчасній виплаті зарплат співробітникам. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у вівторок, 8 жовтня, попередив про найбільший дефіцит бюджету організації за десятиліття, що виникне вже цього місяця. "Ми ризикуємо увійти в листопад без грошей на зарплати", - наголосив він.

DW.COM

Бюджет організації на 2019 рік становить близько 3,3 мільярда доларів США. За даними ООН, 129 держав-членів вже внесли необхідні платежі на загальну суму майже в два мільярди доларів.

За словами Гутерріша, минулого місяця йому довелося вдатися до надзвичайних заходів, аби пом'якшити наслідки браку грошей. Зокрема призупинено взяття на роботу нових співробітників, дозволені лише важливі відрядження а багато зустрічей скасовано чи відкладено.

Найбільшим платником є ​​США, на які припадає 22 відсотки бюджету організації. При цьому Вашингтон заборгував близько 380 мільйонів доларів за бюджети минулих років і до цього часу не заплатив 670 мільйонів за поточний рік. Президент Дональд Трамп критикує ситуацію, що склалася, називаючи внесок надмірно високим, і закликає до реформи.

Окремий бюджет для миротворчих місій

Бюджет на миротворчі місії ООН формується окремо і на поточний фіскальний рік становить 6,7 мільярда доларів, а на наступний - 6,5 мільярда. На США припадає 28 відсотків цієї суми, однак Вашингтон хоче платити лише 25 відсотків. При цьому американська сторона ще не закрила борг в 2,4 мільярда доларів.

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