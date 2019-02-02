ООН: Лише третина дітей у світі отримує державну допомогу

Лише 35 відсотків дівчаток та хлопчиків у світі отримують так звані "дитячі гроші" або інші види державної фінансової допомоги. Про це свідчать результати дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Міжнародної організації праці (МОП), оприлюднені у середу, 6 лютого, у Женеві.

Згідно з результатами дослідження, в Європі 87 відсотків дітей мають соціальний захист у формі "дитячих грошей" або інших послуг, натомість в Африці цей показник становить лише 16 відсотків. У різних країнах відповідні виплати прив'язані до різних умов та стосуються різних вікових груп. При цьому саме грошові виплати відіграють головну роль у боротьбі з бідністю, зазначається у звіті обох організацій. За їхніми даними, близько половини дітей у світі живе у бідності, а 20 відсотків - у крайній бідності.

За допомогою грошових виплат можна фінансувати відповідне харчування для дітей, медикаменти та шкільну освіту. Окрім того, такі виплати знижують ризик, що діти змушені працювати. ЮНІСЕФ та МОП вимагають, щоб державною грошовою допомогою були забезпечені всі діти, зазначає агентство новин epd.

У звіті звертають увагу на особливо скрутну ситуацію в країнах Африки на південь від Сахари. Очікується, що в цих країнах в 2030 році до 90 відсотків дітей житимуть у крайній бідності. 40 з 48 країн в цьому регіоні мають програми надання грошової допомоги дітям в певній формі, однак лише близько 13 відсотків дівчаток та хлопчиків отримують її. У країнах Африки на південь від Сахари діти віком до 14 років становлять 42,9 відсотка населення, а обсяги програм надання соціальної допомоги дітям - лише 0,7 відсотка від ВВП порівняно з 2,5 відсотка в Європі.

У звіті також застерегли від зростання дитячої бідності в Європі через скорочення соціальних виплат в окремих країнах внаслідок заходів економії.