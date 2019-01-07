ООН: Кількість біженців у світі зросла до 71 мільйона

Рекордну кількість біженців, переміщених осіб і шукачів притулку зафіксовав Верховний комісаріат ООН у справах біженців (UNHCR) у 2018 році - близько 70,8 мільйона людей. Серед них майже 41 мільйон осіб є внутрішньо переміщеними особами. Про це йдеться в щорічному звіті комісаріату, оприлюдненому в середу, 19 червня, інформує агенція AP.

Експерти UNHCR відзначають зростання кількості переміщених осіб на два мільйона у порівнянні з показниками 2017 року, коли цей показник складав 68,5 мільйона осіб.

Після восьми років війни у Сирії її мешканці продовжують складати найчисельніше групу людей, переміщених з примусу - щонайменше 13 мільйонів осіб. Політична криза у Венесуелі призвела до того, що венесуельці вперше стали найбільшою групою "нових" шукачів політичного притулку у 2018 році: майже 340 тисяч осіб. При цьому загалом відомо про щонайменше чотири мільйони жителів Венесуели, котрі залишили країну і подалися, наприклад, до Перу, Колумбії та Бразилії. У UNHCR вважають, що кількість біженців з Венесуели й надалі зростатиме.

Незважаючи на посилення антимігрантської риторики у США, в ООН відзначають, що ця країна й надалі залишається "найбільшою підтримкою для біженців у світі". Втім, внаслідок недостатньої ефективності бюрократичної машини там лише станом до 2018 року назбиралося щонайменше 719 тисяч досі нерозглянутих прохань про притулок. А торік до них додалося ще чверть мільйона клопотань від біженців.