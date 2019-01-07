ООН: Кількість біженців у світі зросла до 71 мільйона

Рекордну кількість біженців, переміщених осіб і шукачів притулку зафіксовав Верховний комісаріат ООН у справах біженців (UNHCR) у 2018 році - близько 70,8 мільйона людей. Серед них майже 41 мільйон осіб є внутрішньо переміщеними особами. Про це йдеться в щорічному звіті комісаріату, оприлюдненому в середу, 19 червня, інформує агенція AP.
Експерти UNHCR відзначають зростання кількості переміщених осіб на два мільйона у порівнянні з показниками 2017 року, коли цей показник складав 68,5 мільйона осіб.
Після восьми років війни у Сирії її мешканці продовжують складати найчисельніше групу людей, переміщених з примусу - щонайменше 13 мільйонів осіб. Політична криза у Венесуелі призвела до того, що венесуельці вперше стали найбільшою групою "нових" шукачів політичного притулку у 2018 році: майже 340 тисяч осіб. При цьому загалом відомо про щонайменше чотири мільйони жителів Венесуели, котрі залишили країну і подалися, наприклад, до Перу, Колумбії та Бразилії. У UNHCR вважають, що кількість біженців з Венесуели й надалі зростатиме.
Незважаючи на посилення антимігрантської риторики у США, в ООН відзначають, що ця країна й надалі залишається "найбільшою підтримкою для біженців у світі". Втім, внаслідок недостатньої ефективності бюрократичної машини там лише станом до 2018 року назбиралося щонайменше 719 тисяч досі нерозглянутих прохань про притулок. А торік до них додалося ще чверть мільйона клопотань від біженців.
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Біженці, які змінили світ
Альберт Ейнштейн
За свою теорію відносності німецький єврей Альберт Ейнштейн отримав Нобелівську премію з фізики. У 1933 році він перебував у США за гостьовою візою, коли стало відомо про підготовку його арешту в нацистській Німеччині. Ейнштейн залишився у США та відмовився від німецького громадянства. Дві його сестри пізніше загинули в концтаборах.
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Біженці, які змінили світ
Марлен Дітріх
Німецька співачка та акторка Марлер Дітріх вже була у США зіркою, коли у 1938 році вирішила виїхати з Німеччини. Велика Марлен мешкала у США та Франції, звідки підтримувала біженців та союзницькі війська. Через це після Другої світової війни в Німеччині їй закидали зраду батьківщини.
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Біженці, які змінили світ
Генрі Кіссинджер
На додачу до звання професора Гарвардського університету та репутації відомого експерта Кіссинджер уввійшов в історію як державний секретар США. 1938 року через нацистські переслідування він утік з рідної Баварії. І хоча під час Другої світової війни Кіссинджер воював проти співвітчизників у лавах армії США, він ніколи не відмовлявся від того, що є німцем.
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Біженці, які змінили світ
Мадлен Олбрайт
Родина уродженої чешки Мадлейн Олбрайн тікала двічі: після вторгнення нацистів до Праги у 1939 році вона виїхали в Лондон, а коли комуністи захопили владу в Чехії у 1948-му - в США. У віці 60-ти років Олбрайт стала першою жінкою на посаді державного секретаря США.
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Біженці, які змінили світ
M.I.A.
Її ім'я Матхангі "Мая" Арулпрагасам, але шанувальникам музики вона відома як M.I.A. Ще дитиною поп-зірка виїхала зі Шрі-Ланки до Великобританії. В одному інтерв'ю M.I.A. визнала: "Спершу я усім казала, що ми з Тринідаду, щоб ніхто не змушував мене пояснювати про війну на Шрі-Ланці. Не хотілося визнавати, що я стала біженкою".
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Біженці, які змінили світ
Мілош Форман
Чеський режисер Мілош Форман став одним з найвідоміших представників арт-хаузу після того, як виїхав до США у 1968 році. Причиною стало вторгнення радянських військ в Чехословаччину, що поклало край Празькій весні. Форман отримав два Оскари за свої стрічки "Політ над гніздом зозулі" (1975) та "Амадей" (1984).
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Біженці, які змінили світ
Фредді Мерк'юрі
Батьки співака втекли від революційних потрясінь на Занзібарі. Разом з ними у Лондоні опинився і маленький Фредді. Решту історії усі знають: разом з групою Queen Мерк'юрі з непересічним голосом став рок-зіркою першої величини у світі. Його смерть від СНІДу надала неабиякого поштовху розвитку глобального руху проти епідемії ВІЛ/СНІДу.
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Біженці, які змінили світ
Томас Манн
Його вважають одним з найбільш визначальних письменників ХХ століття. Підйом нацизму нобелівський лауреат Томас Манн назвав "валом ексцентричного варварства". Він емігрував у Швейцарію в 1933 році, а згодом - у США. 1938 року Манн написав свою відому максиму: "Де я, там і Німеччина. Моя німецька культура завжди в мені".
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Біженці, які змінили світ
Ізабель Альєнде
Після кривавого військового перевороту в Чилі у 1973 році родина Ізабель Альєнде втекла до Венесуели. Через 13 років одна з найвідоміших латиноамериканських письменниць переїхала у США. Свій особистий мігрантський досвід вона змалювала у романі "Дім духів", а у 2015 році - привітала рішення ЄС прийняти біженців зі Сходу.
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Біженці, які змінили світ
Сидячий Бик
Навіть "Бізон, що сидить на землі", славетний ватажок індіанського племені хункпапа, провів кілька років в міграції. Після розгромної перемоги над американською кавалерією у битві при Літтл-Бігхорн Сидячий Бик та дві тисячі його прибічників в 1877 році були змушені відступити в Канаду. Через 4 роки він повернувся та здався американській владі.
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Біженці, які змінили світ
Невен Суботич
Так само, як Ведад Ібішевич з берлінської "Герти", футболіст Невен Суботич в дитинстві втік від війни у рідній Боснії та Герцоговині. 2012 року він заснував фонд, мета якого - забезпечити питною водою дітей в країнах третього світу. Багато років Суботич виступав за "Борусію", а у січні 2017-го футбольний клуб "Кельн" орендував захисника на півроку.
Автор: Даґмар Брайтенбах, Мартін Муно