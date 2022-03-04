ООН: кількість біженців з України зросла до 1,5 мільйона людей

Понад 1,5 мільйона біженців з України втекли від війни до сусідніх країн за останні 10 днів, повідомило у неділю, 6 березня, агентство ООН у справах біженців. "Це найшвидше зростання кризи біженців у Європі з часів Другої світової війни", - написав у Twitter верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Більшість цих людей виїхала до Польщі, повідомляє Держприкордонслужба України. За її даними, лише в суботу, 5 березня, польський кордон перетнули 129 000 людей. А від початку російського вторгнення в Україну до Польщі прибули близько 922 400 людей.

"Оформлення максимально спрощене", - повідомила речниця польської прикордонної служби Анна Міхальська. "Ми підтверджуємо особу, перевіряємо документи і бази даних, щоб переконатися, що ці люди не перебувають у розшуку. Це займає кілька хвилин".

За інформацією МЗС Польщі, більшість біженців - громадяни України, хоча зареєстровано також громадян Узбекистану, Білорусі, Індії, Нігерії, Алжиру, Марокко, США та низки інших країн.

Тим часом зростає кількість біженців з України і в Німеччині. Кількість зареєстрованих у Німеччині українських біженців від війни станом на неділю, 6 березня, становить 37 786 осіб, що майже на 10 тисяч більше, ніж за день того, повідомило німецьке МВС.

"Оскільки немає прикордонного контролю, кількість біженців, які в'їжджають до Німеччини, насправді вже може бути набагато більшою", - сказав представник міністерства.

Наразі також збільшується потік українських біженців до Греції: за даними тамтешнього міністерства цивільного захисту, до них прибуло близько 3700 біженців з України. Понад 1100 - неповнолітні. Найчастіше українці в'їздять до Греції з території Болгарії. Більшість українських біженців у Греції мали намір залишитися у родичів чи знайомих, повідомили в міністерстві.

Тимчасовий захист для українців

4 березня у Євросоюзі активували тимчасовий захист для людей з України, котрі рятуються від війни - Директиву про тимчасовий захист (ДТЗ). Мета механізму - не допустити перевантаження систем надання притулку, які не здатні швидко обробити сотні тисяч або мільйони заявок. Дія ДТЗ поширюється на всі держави Євросоюзу, крім Данії.

За новими правилами, українці, які рятуються від війни, автоматично після перетину кордону отримують статус тимчасового захисту. Після цього вони можуть їхати у ту країну ЄС, де їм буде зручніше знайти місце проживання. Крім можливості перебувати на території ЄС, тимчасовий захист надає низку інших прав людям з України, які втекли від війни. Зокрема, право на доступ до ринку праці та житла, соціальну та медичну допомогу, для дітей передбачено доступ до освіти.

Одночасно у ЄС було спрощено правила перетину кордону - в'їзд з України дозволили громадянам, які не мають біометричних закордонних паспортів, однак можуть підтвердити особу паспортом громадянина України або іншим документом.

У Єврокомісії прогнозують, що від 2,5 до 6,5 мільйона українців шукатимуть захисту в ЄС.



Дивитись відео 03:33 Біженці з України і тимчасовий захист у ЄС: що варто знати (05.03.2022)