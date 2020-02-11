ООН: З початку року в Сирії загинуло майже 300 цивільних

У Сирії з початку поточного року внаслідок наступу урядових сил на непідконтрольні їм території загинуло близько 300 цивільних. Такі дані наводяться в оприлюдненій у вівторок, 18 лютого, у Женеві заяві Верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет. У заяві наголошується, що 93 відсотка цих смертей спричинили дії сирійських урядових сил або союзних до них російських військ, передає агенція новин Reuters.

У заяві також вказується на "жахливий масштаб гуманітарної кризи" через масову втечу мирних жителів з північно-західних районів Сирії. Нещодавно в ООН підрахували, що внаслідок активізації бойових дій у Ідлібі свої домівки були змушені залишити близько 900 тисяч осіб.

Тож сторони конфлікту закликаються до створення гуманітарних коридорів для мирного населення з метою виходу з тих північно-західних районів, де точаться бойові дії, йдеться в заяві.

У заяві також засуджуються обстріли територій поблизу таборів для біженців та переміщених осіб. Раніше Бачелет заявляла, що такі дії можна розцінювати як воєнні злочини.

Коментуючи тему бомбардувань сирійськими та російськими бойовими літаками цивільних об'єктів у Сирії, речник Бачелет Руперт Колвілл також вказав на те, що "сама кількість нападів на лікарні, медичні заклади та школи вказує на те, що це не могло бути випадковістю", цитує Reuters.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська Башара Асада, яких підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та загонів сирійської опозиції. Як повідомляє інформагенція AFP, 18 лютого сирійські урядові війська посилили свої наступальні дії в Ідлібі.

Раніше Анкара застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі. Туреччина підтримує загони сирійської опозиції.