 ООН: За десять років жертвами війни в Афганістані стали 100 тисяч цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Новини

ООН: За десять років жертвами війни в Афганістані стали 100 тисяч цивільних

Кількість загиблих та поранених мирних жителів в Афганістані з 2009 року перевищила 100 тисяч, повідомили в місії ООН. Голова місії закликав до конкретних кроків для мирного розв'язання конфлікту.

Афганські силовики на місці одного з терактів у Кабулі (аріхвне фото)

Афганські силовики на місці одного з терактів у Кабулі (аріхвне фото)

З 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів. Про це у четвер, 26 грудня, повідомив голова місії ООН у країні Тадамічі Ямамото. "З великим сумом я змушений визнати, що число цивільних жертв лише за останні десять років від початку систематичного документування у 2009 році до сьогодні перевищило 100 тисяч", - йдеться у його заяві. Ямамото не уточнив конкретну кількість жертв.

Голова місії закликав сторони конфлікту "до реальних та конкретних кроків до закінчення війни, оскільки не може бути військового розв'язання конфлікту в цій країні".

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Умовою звільнення з ув'язнення в Афганістані талібів є вивільнення ними двох професорів, які працювали у Кабулі. Один з них громадянин США, другий - Австралії (12.11.2019)

Зустріч спецпредставника США Залмая Халілзада з представниками талібів відбулася в Катарі. У русі "Талібан" повідомили, що говорили зі США про можливу угоду. (07.12.2019)

У третьому кварталі цього року кількість загиблих та поранених цивільних в Афганістані зросла на 42 відсотки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомила місія ООН у жовтні, передає агенція новин dpa. Це пояснюється збільшенням активності з боку афганського радикального ісламістського руху "Талібан", що збіглося в часі з тимчасовим припиненням мирних переговорів між урядом США та талібами.

28 листопада президент США Дональд Трамп під час неоголошеного візиту до Афганістану заявив, що таліби прагнуть укласти мирну угоду зі США. 7 грудня спецпредставник Вашингтона Залмай Халілзад провів переговори з делегацією "Талібану".

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До сих пір вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк



Дивитись відео 01:46

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

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Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

Аудіо й відео до теми

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)  

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