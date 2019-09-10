ООН: За десять років жертвами війни в Афганістані стали 100 тисяч цивільних

З 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів. Про це у четвер, 26 грудня, повідомив голова місії ООН у країні Тадамічі Ямамото. "З великим сумом я змушений визнати, що число цивільних жертв лише за останні десять років від початку систематичного документування у 2009 році до сьогодні перевищило 100 тисяч", - йдеться у його заяві. Ямамото не уточнив конкретну кількість жертв.

Голова місії закликав сторони конфлікту "до реальних та конкретних кроків до закінчення війни, оскільки не може бути військового розв'язання конфлікту в цій країні".

У третьому кварталі цього року кількість загиблих та поранених цивільних в Афганістані зросла на 42 відсотки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомила місія ООН у жовтні, передає агенція новин dpa. Це пояснюється збільшенням активності з боку афганського радикального ісламістського руху "Талібан", що збіглося в часі з тимчасовим припиненням мирних переговорів між урядом США та талібами.

28 листопада президент США Дональд Трамп під час неоголошеного візиту до Афганістану заявив, що таліби прагнуть укласти мирну угоду зі США. 7 грудня спецпредставник Вашингтона Залмай Халілзад провів переговори з делегацією "Талібану".

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До сих пір вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США.

Модерний Афганістан - у минулому Студентки медицини Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

Модерний Афганістан - у минулому Шик на вулицях столиці Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

Модерний Афганістан - у минулому Рівні права для всіх У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

Модерний Афганістан - у минулому Зародження інформатики Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

Модерний Афганістан - у минулому Студенти поміж собою Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

Модерний Афганістан - у минулому Школа для всіх Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

Модерний Афганістан - у минулому Двокласове суспільство - до сьогодні Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі. Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк





