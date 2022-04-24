 ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2022

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Новини

ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі

Десятки тисяч людей, серед яких жінки, діти та старі люди, перебувають у небезпеці і повинні бути негайно вивезені з Маріуполя, наголосив координатор ООН щодо України Амін Авад.

Дим над заводом Азовсталь (архівне фото)

Дим над заводом "Азовсталь" (архівне фото)

ООН закликала до негайного припинення вогню в обложеному російськими військами українському місті Маріуполі. Відповідну заяву поширив у неділю, 24 квітня, кризовий координатор ООН з питань України Амін Авад. "Нам потрібна негайна пауза від боїв, щоб врятувати життя", - йдеться у заяві Авада. Десятки тисяч людей, серед яких жінки, діти та старі люди, перебувають у небезпеці і повинні бути негайно вивезені з Маріуполя, наголосив коррдинатор. "Чим довше ми чекатимемо, тим більше життів буде у небезпеці", - заявив Авад. Водночас він застеріг, що "завтра буде вже запізно", - наголошується у заяві.  

Раніше цього ж дня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав негайно організувати гуманітарний коридор для виходу цивільних з Маріуполя. Російські окупаційні війська продовжують обстріли території заводу "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області і концентрують навколо нього техніку для штурму, незважаючи на заяви президента РФ Володимира Путіна, заявив Подоляк. 

"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупину атакує Маріупольську "Азовсталь". Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією і інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ не штурмувати?", - написав Подоляк в Twitter. Він також закликав РФ надати гуманітарний коридор для безперешкодного виїзду мирних жителів з Маріуполя. "Для цього необхідні всього три "маріупольських кроки". 1. Оголосити реальне великоднє перемир'я над Маріуполем. 2. Негайно дати гумкоридор для цивільних. 3. Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових", написав Подоляк. 

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Також раніше цього ж дня Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) закликав до негайного надання безперешкодного доступу до Маріуполя для сприяння безпечному виходу з міста цивільних осіб і поранених. "МКЧХ глибоко занепокоєний ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, зокрема з території заводу "Азовсталь", тисяч цивільних осіб і сотень поранених потрібне негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу", - наголошується в поширеній в неділю у Женеві заяві організації.

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За даними української влади, російські війська продовжують бомбардувати Маріуполь, особливо промзону "Азовсталі", де переховуються від бомбардувань захисники міста та цивільні. Як повідомлялося, у четвер російський президент Володимир Путін наказав тримати в облозі "Азовсталь", заблокувавши так, щоб "жодна муха не пролетіла", оскільки штурм об'єкта не є доцільним. 

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