 ООН: В Афганістані у першому півріччі загинули понад 1300 мирних жителів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Новини

ООН: В Афганістані у першому півріччі загинули понад 1300 мирних жителів

Понад 1300 мирних жителів були вбиті в Афганістані у першому півріччі 2019 року. Кількість загиблих і поранених мирних жителів "шокуюча і неприйнятна" попри її значне зменшення у порівнянні з 2018 роком, заявили в ООН.

В місії ООН кажуть, що найбільше цивільних в Афганістані гине від авіаударів урядової армії та союзників

В місії ООН кажуть, що найбільше цивільних в Афганістані гине від авіаударів урядової армії та союзників

Понад 1300 мирних жителів загинули в Афганістані у перші шість місяців цього року, повідомила у вівторок, 30 липня, місія ООН зі сприяння Афганістану (Unama).

У місії ООН зауважують, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість жертв серед мирного населення скоротилася майже на 30 відсотків. Однак спроби сторін конфлікту зменшити число цивільних жертв все ще є "недостатніми", наголосили в місії, повідомляє агенція новин AFP.

В місії ООН звертають увагу на той факт, що майже третина цивільних жертв - діти. Зокрема, за перші шість місяців 2019 року було вбито 327 неповнолітніх, 880 - поранено.

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Переговори з афганським урядом відбудуться лише після оголошення про виведення з країни іноземних військових, заявив ісламістський рух "Талібан". Вашингтон хоче спершу укласти власні угоди з талібами. (28.07.2019)

США мають почати виведення своїх військових з Афганістану до наступних президентських виборів, повідомив держсекретар Майк Помпео. Зараз у цій країні перебувають близько 14 тисяч американських солдатів. (29.07.2019)

За даними ООН, урядові військові підрозділи разом із союзниками, передусім США, вбили більшу кількість мирних жителів, аніж ісламісти, - 717 людей. Це - на 31 відсоток більше порівняно з кількістю загиблих цивільних від дій армій Афганістану та союзників за аналогічний період 2018 року. Більшість із них стали жертвами авіаударів військових США та Афганістану.

Утім, в армії США не погоджуються з цими даними. Речник військового контингенту США висловив сумніви стосовно "методів і висновків" місії ООН. За його словами, армія США завжди намагається уникати жертв серед мирних жителів та розслідує кожне повідомлення про загибель цивільних внаслідок її дій.

На даний момент в Афганістані дислокуються близько 14 тисяч солдатів США. З початку року там було вбито дванадцять американських військовослужбовців. Напередодні держсекретар Майк Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп хоче розпочати виведення американських військових з Афганістану до наступних виборів глави держави, які призначені на 3 листопада 2020 року.

В ООН також підрахували, що минулого року під час збройних конфліктів у всьому світі загинули або були поранені  12 тисяч дітей . Найбільше - в Афганістані, Сирії та Ємені. 

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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Унаслідок терактів та авіаударів у Афганістані гине дедалі більше цивільних осіб. Лише за дев'ять місяців 2018 року кількість загиблих мирних жителів досягла 2798, йдеться у доповіді Місії ООН.

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Gerichtshammer (picture-alliance/dpa/C. Klose)

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