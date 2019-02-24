ООН: В Афганістані у першому півріччі загинули понад 1300 мирних жителів

Понад 1300 мирних жителів загинули в Афганістані у перші шість місяців цього року, повідомила у вівторок, 30 липня, місія ООН зі сприяння Афганістану (Unama).

У місії ООН зауважують, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість жертв серед мирного населення скоротилася майже на 30 відсотків. Однак спроби сторін конфлікту зменшити число цивільних жертв все ще є "недостатніми", наголосили в місії, повідомляє агенція новин AFP.

В місії ООН звертають увагу на той факт, що майже третина цивільних жертв - діти. Зокрема, за перші шість місяців 2019 року було вбито 327 неповнолітніх, 880 - поранено.

За даними ООН, урядові військові підрозділи разом із союзниками, передусім США, вбили більшу кількість мирних жителів, аніж ісламісти, - 717 людей. Це - на 31 відсоток більше порівняно з кількістю загиблих цивільних від дій армій Афганістану та союзників за аналогічний період 2018 року. Більшість із них стали жертвами авіаударів військових США та Афганістану.

Утім, в армії США не погоджуються з цими даними. Речник військового контингенту США висловив сумніви стосовно "методів і висновків" місії ООН. За його словами, армія США завжди намагається уникати жертв серед мирних жителів та розслідує кожне повідомлення про загибель цивільних внаслідок її дій.

На даний момент в Афганістані дислокуються близько 14 тисяч солдатів США. З початку року там було вбито дванадцять американських військовослужбовців. Напередодні держсекретар Майк Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп хоче розпочати виведення американських військових з Афганістану до наступних виборів глави держави, які призначені на 3 листопада 2020 року.

В ООН також підрахували, що минулого року під час збройних конфліктів у всьому світі загинули або були поранені 12 тисяч дітей . Найбільше - в Афганістані, Сирії та Ємені.