ООН: В Афганістані найбільше цивільних гине від дій урядових сил та їхніх союзників

В Афганістані від дій урядових військ гине більше мирних громадян, ніж від нападів бойовиків-талібів та ісламістів. На цьому наголошується в оприлюдненій в середу, 24 квітня, доповіді Місії ООН зі сприяння Афганістану (Unama).

За даними аналітиків місії, впродовж перших трьох місяців поточного року внаслідок військових операцій урядових сил та їхніх союзників загинуло 305 мирних жителів. Натомість під час нападів і терактів бойовиків радикального ісламістського угруповання "Талібан", членів терористичної організації "Ісламська держава" та інших ворожих до уряду в Кабулі угруповань загинуло 227 цивільних, наголошується в документі, який наводить агенція новин dpa.

Головними чинниками, котрі призвели до збільшення кількості смертей серед цивільних від дій афганських військових та силовиків, стали удари з повітря та пошукові операції, зазначають автори доповіді.

Ще 49 мирних жителів загинуло під час перехресного вогню чи внаслідок інших інцидентів, за яких неможливо точно пов'язати їхню загибель з діями якоїсь зі сторін конфлікту.

Загальна кількість загиблих цивільних афганців у першому кварталі 2019 року становить 581, в тому числі й 150 дітей. Ще 1192 отримали поранення, наголошується в звіті.

Понад 50 відсотків загиблих цивільних - жінки й діти, заявив представник Unama Річард Беннетт на прес-конференції в Кабулі, передає агенція новин AP.

В цілому за перший квартал від рук силовиків загинуло й постраждало 608 цивільних афганців, що на 39 відсотків більше порівняно з минулим роком. Щодо ворожих до уряду сил, то на їхньому рахунку 963 жертв (227 загиблих і 736 поранених) цивільних. Торік від рук ворожих до афганського уряду угруповань загинуло на 36 відсотків більше, ніж цього року.

Якщо говорити про загальну статистику загиблих і постраждалих серед цивільних, то в першому кварталі 2019 року зафіксовано зниження на 23 відсотки порівняно з торішнім показником. Цьогорічна статистика жертв - найнижча з 2013 року, зазначають автори звіту, передає AFP.

Нагадаємо, уряд у Кабулі підтримують США та війська НАТО й союзників Альянсу, котрі дислокуються в Афганістані в рамках миротворчої місії з 2001 року. Пентагон зокрема надає підтримку з повітря під час проведення операцій урядових сил проти повстанців та ісламістів.

Щодо 2018 року, то за весь минулий рік внаслідок збройного протистояння та терактів у Афганістані загинуло 3804 мирних жителів, ще 7189 цивільних отримали поранення, що було на 11 відсотків більше за 2017 рік.