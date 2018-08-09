 ООН вказала на порушення прав людини під час протестів у Чилі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

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Новини

ООН вказала на порушення прав людини під час протестів у Чилі

Учасники мирних антиурядових акцій протесту в Чилі ставали жертвами тортур, зґвалтувань, побиттів та навіть убивств з боку силовиків та поліцейських, наголошують в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

Протести в Чилі

Протести в Чилі (архівне фото)

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) виявило факти застосування силами правопорядку Чилі насильства проти учасників антиурядових акцій протесту. Згідно з оприлюдненою в п'ятницю, 13 грудня, доповіддю УВКПЛ ООН, силовики та поліцейські завдавали мітингарям травм, застосовували проти них тортури, ґвалтували, били та навіть убивали їх.

"Є всі підстави вважати, що починаючи з 18 жовтня, було скоєно численні порушення прав людини", - йдеться в доповіді, цитує агенція новин dpa. Автори документа посилаються в тому числі на майже 300 інтерв'ю з жертвами насильства і поліцейськими.

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Антиурядова акція протесту в столиці Чилі Сантьяго 25 жовтня стала найбільшою від початку демонстрацій. Президент країни запевнив, що почув демонстрантів. (26.10.2019)

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Цьогорічна Кліматична конференція ООН пройде у Мадриді замість столиці Чилі Сантьяго. Чилійська влада вирішила скасувати проведення конференції через масові протести в країні. (01.11.2019)

Чилійські поліцейські та військові відповідальні за загибель щонайменше чотирьох людей під час протестів у цій південноамериканській країні, стверджують автори доповіді. Загалом під час масових антиурядових виступів у жовтні й листопаді поточного року загинуло 26 осіб.

Надмірне насильство поліцейських

У доповіді вказується, що поліція не розрізняла мирних й агресивно налаштованих демонстрантів. Тож під час розгону демонстрацій силовики безпідставно застосовували сльозогінний газ та гумові кулі, внаслідок чого близько 350 осіб дістали травми очей. Вогнепальні поранення дістали більше 50 осіб. В цілому під час протестів було поранено більше чотирьох тисяч осіб.

Крім того, з майже 26 тисяч затримань багато були так само безпідставними, вказують автори доповіді. Зазначається, що поліцейські затримували не лише тих осіб, котрі поводилися агресивно, а також і тих, хто користувався правом на проведення мирних зборів та демонстрацій або тих, хто просто опинився поруч з місцем проведення акцій протесту.

Антиурядові протести в Чилі розпочалися в середині жовтня. Спершу причиною виступів стало підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Згодом демонстранти стали висувати інші вимоги, в тому числі й вимогу радикально реформувати чилійську економіку. Протести припинилися лише після того, як усередині листопада було погоджено проведення всеосяжної конституційної реформи.

Через масові заворушення було перенесено проведення Кліматичної конференції ООН з Чилі в Іспанію.

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