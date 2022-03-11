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20-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 15 березня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку подій 24 лютого - 15 березня читайте тут.
DW стежить за подіями вівторка, 15 березня (час київський)
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві почули, що до складу країн-членів НАТО країні не увійти, тому український народ починає це розуміти та розраховувати на себе. Про це він заявив під час відеозустрічі з лідерами держав Об'єднаного експедиційного корпусу - форуму країн півночі Європи. "Роками ми чули про нібито відчинені двері, але вже почули про те, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе та на наших партнерів, які нам допомагають", - сказав президент. Він додав, що Україна наразі не претендує на активацію 5-ї статті договору про НАТО, що передбачає участь союзних сил у відсічі агресії на одну з країн-членів альянсу. Втім український президент наголосив, що допомагаючи Україні, європейські лідери можуть "допомогти і собі" та закликав надати Києву більше зброї.
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ООН виділить ще 40 мільйонів доларів США на допомогу українцям, які опинилися у найбільш вразливому становищі в Україні. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Організація сподівається залучити до цієї ініціативи й інші країни, додав генсек. Ці кошти допоможуть забезпечити необхідне постачання продуктів, води та ліків в Україну, а також забезпечити готівкою тих, хто її потребує, наголосив Гутерреш. За останніми даними Міжнародної організації з міграції, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого три мільйони українців були вимушені поїхати з країни. Ці дані практично збігаються з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) - там оціннють, що вже 2,97 мільйона українців залишили домівки через війну РФ.