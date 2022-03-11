24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 15 березня читайте тут.

DW стежить за подіями вівторка, 15 березня (час київський)

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві почули, що до складу країн-членів НАТО країні не увійти, тому український народ починає це розуміти та розраховувати на себе. Про це він заявив під час відеозустрічі з лідерами держав Об'єднаного експедиційного корпусу - форуму країн півночі Європи. "Роками ми чули про нібито відчинені двері, але вже почули про те, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе та на наших партнерів, які нам допомагають", - сказав президент. Він додав, що Україна наразі не претендує на активацію 5-ї статті договору про НАТО, що передбачає участь союзних сил у відсічі агресії на одну з країн-членів альянсу. Втім український президент наголосив, що допомагаючи Україні, європейські лідери можуть "допомогти і собі" та закликав надати Києву більше зброї.

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ООН виділить ще 40 мільйонів доларів США на допомогу українцям, які опинилися у найбільш вразливому становищі в Україні. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Організація сподівається залучити до цієї ініціативи й інші країни, додав генсек. Ці кошти допоможуть забезпечити необхідне постачання продуктів, води та ліків в Україну, а також забезпечити готівкою тих, хто її потребує, наголосив Гутерреш. За останніми даними Міжнародної організації з міграції, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого три мільйони українців були вимушені поїхати з країни. Ці дані практично збігаються з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) - там оціннють, що вже 2,97 мільйона українців залишили домівки через війну РФ.