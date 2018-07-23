ООН бракує 810 мільйонів доларів у бюджеті

У бюджеті Організації Об'єднаних Націй на 2018 рік бракує 810 мільйонів доларів. Причиною є затримки з виплатами від держав-членів: наразі їх внесли лише 112 з 193 країн-членів, повідомляється в четвер, 26 липня, на сайті ООН. "Приток коштів небувало низький як для такого періоду календарного року", - зазначає організація.
Станом на кінець червня поточного року до бюджету ООН внесли майже 1,5 мільярда доларів, торік цей показник становив 1,7 мільярда доларів. Серед тих, хто ще не сплатив - чимало країн, що розвиваються, у Африці, Азії та Латинській Америці, країни з внутрішніми конфліктами, як-от Сирія та Афганістан, а також Білорусь та США. Останні, які вносять близько п'ятої частини бюджету ООН, традиційно сплачують у другій половині року. Україна та Німеччина сплатили свої внески 10 січня та 6 лютого цього року відповідно.
За даними ООН, внесок ФРН становив близько 155 мільйонів доларів, України - 2,5 мільйона доларів.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Будинок в стилі Баугауз, Дессау, Німеччина
Доросли до звання Світової спадщини ЮНЕСКО відомі будівлі в стилі Баугауз в Дессау та колишній комплекс будівель Федеральної школи німецьких профспілок у Бернау, зведений за другого керівника групи Баугауз Ганнеса Маєра. Раніше ж до списку ЮНЕСКО входили лише архітектурні ансамблі та пам'ятки, збудовані за першого керівника мистецької школи Вальтера Ґропіуса.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Школа в стилі Баугауз у Бернау, Німеччина
Колишня будівля Федеральної школи німецьких профспілок у Бернау була завершена у 1930 році за керівництва Маєра. Її досі вважають взірцем архітектурної споруди, яка гармонійно вписана у природний ландшафт довкола.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Печери та мистецтво льодовикового періоду, Німеччина
Археологічні дослідження виявили у Швабському Альбі перші сліди мистецтва та музики в історії людства. За це печери й отримали позицію у списку ЮНЕСКО та стали 42-м місцем Світової спадщини у Німеччині.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Асмера, прем'єра з Еритреї
Уперше до переліку ЮНЕСКО увійшли представники Еритреї та Анголи. Старе місто з останньої, Мбанза-Конго, назване прикладом перебудови після прибуття португальців у 17-му сторіччі. Столиця ж Еритреї Асмера, показана на фото, виділена за модерну архітектуру початку 20-го століття.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Венеційські оборонні споруди в Італії, Хорватії та Чорногорії
Фортифікаційні споруди у 15-17 сторіччях захищали численні поселення Венеційської Республіки. Серед них, зокрема, італійське укріплення Пальманова з типовим планом побудови (на світлині). Такі бастіони збереглися не лише в сучасній Італії, але й у Хорватії та Чорногорії.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Священний острів Окіносіма, Японія
Острів Окіносіма між 4-м та 9-м століттям слугував дороговказом на морському шляху між Японією та Кореєю. Родзинка острову - святилище на Окіносіми. Його збудували задля поклоніння богині морських туманів. На священному острові уже сотні років діють обмеження для відвідувачів.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Китайський острів Кулангсу
Звання Світової спадщини китайський острів Кулангсу заслужив завдяки своєму міжнародному характерові: численні колоніальні адміністрації не могли не залишити свій відбиток на місті-мільйоннику Сяминь на південному сході Китаю.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Тапутапуатеа, Франція
Священне місце Тапутапуатеа розташоване на атолі Раятеа Французької Полінезії, великого острівного регіону на півдні Тихого океану. Ці території людство заселило пізніше всього. Тут людські жертви приносили богові війни Оро.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Куято, Гренландія
Область Куято розкинулася між вічними льодами Гренландії, де попри субарктичний клімат люди століттями займалися сільським господарством. Мешканці Півночі, ескімоси, а також поселенці з Норвегії та Данії, залишили свої сліди на цих землях.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Плато Кукушилі, Китай
Один з найменш населених регіонів Китаю - найбільш високогірне у світі плато Кукушилі (Хох-Шил), розташоване на висоті 4800 метрів. Від 1995 року під охороною перебувають його нечисленні рослини та тварини, як-от тибетська антилопа. Окрім тибетського ландшафту до списку ЮНЕСКО увішли степи Даурії на кордоні східної Монголії і російського Сибіру, а також парк Лос-Алерсес в аргентинських Андах.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Старе місто в Ахмедабаді, Індія
Метрополія-мільйонник Ахмедабад - столиця індійського штату Гуджарат. Його історичний центр, старе місто, розташований за міським муром. 28 будівель там віднині під захистом ЮНЕСКО. До Світової спадщини увійшли також місто Єзд в Ірані та Хеврон у Палестині.
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Новинки Світової спадщини ЮНЕСКО 2017 року
Культурний ландшафт ч'хомані, Південна Африка
Народність ч'хомані мешкає на півночі ПАР, у прикордонній області біля Намібії та Ботсвани. У національному парку Калахарі-Гемсбок залишилися сліди людських поселень, які датуються ще кам'яним віком.
Автор: Андреас Кірхгофф, Стас Соколов