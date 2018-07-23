ООН бракує 810 мільйонів доларів у бюджеті

У бюджеті Організації Об'єднаних Націй на 2018 рік бракує 810 мільйонів доларів. Причиною є затримки з виплатами від держав-членів: наразі їх внесли лише 112 з 193 країн-членів, повідомляється в четвер, 26 липня, на сайті ООН. "Приток коштів небувало низький як для такого періоду календарного року", - зазначає організація.

Станом на кінець червня поточного року до бюджету ООН внесли майже 1,5 мільярда доларів, торік цей показник становив 1,7 мільярда доларів. Серед тих, хто ще не сплатив - чимало країн, що розвиваються, у Африці, Азії та Латинській Америці, країни з внутрішніми конфліктами, як-от Сирія та Афганістан, а також Білорусь та США. Останні, які вносять близько п'ятої частини бюджету ООН, традиційно сплачують у другій половині року. Україна та Німеччина сплатили свої внески 10 січня та 6 лютого цього року відповідно.

За даними ООН, внесок ФРН становив близько 155 мільйонів доларів, України - 2,5 мільйона доларів.