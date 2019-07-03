Оновлення Єврокомісії: майбутні єврокомісари - хто всі ці люди

Власне, кількість у 27 єврокомісарів є завеликою, аби дати кожному якийсь справді важливий напрямок роботи. Про це завжди говорив уже майже колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Але, оскільки усі країни ЄС наполягають на тому, аби мати можливість відрядити до Брюсселя власну представницю чи представника, цей владний орган зростає із кожним раундом розширення Євросоюзу. Нова президентка комісії, представниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), навпаки, не вбачає жодних проблем у "нарізанні" завдань для своєї майбутньої команди, яку вона представила цього вівторка у Брюсселі. "Це навіть було важко - охопити усі ті завдання із тією кількістю людей, яку ми маємо", - зазначила вона. Фон дер Ляєн була б не проти працювати із більшою кількістю людей, аби зробити ЄС більш помітним гравцем на світовій арені, зазначила вона під час прес-конференції у відповідь на запитання DW.

Заступники та "суперзаступники"

Тож Урсула фон дер Ляєн вирішила дозволити собі одразу вісім заступників. Троє з них є "керівними віцепрезидентами", п'ятеро інших - звичайними віцепрезидентами. Ці посади передбачають управління командами єврокомісарів, що відповідають за свій перелік завдань. При цьому подекуди ці завдання та зони компетенцій перетинаються. Багато повноважень, які виконують комісари, є типовими для роботи й у звичайному національному уряді, як, наприклад, бюджет для австрійця Йоганнеса Гана (Johannes Hahn), внутрішні справи для шведки Ілви Йоханссон чи сільське господарство для поляка Януша Войчеховскі. Інші сфери завдань отримали досить розмиті характеристики, й журналісти у залі прес-конференцій ламали собі голову щодо обов'язків майбутнього віцепрезидента зі "збереження європейського способу життя". Урсула фон дер Ляєн пояснила, що її заступник з Греції Маргарітіс Шінас, що до цього посідав посаду речника комісії, відповідатиме, зокрема, за міграцію та інші важкі теми.

Фон дер Ляєн довелося балансувати багато інтересів під час відбору кандидатів

На додачу нідерландець Франс Тіммерманс відповідатиме на посаді керівного віцепрезидента з "європейської зеленої угоди" за захист довкілля, клімату та енергетику. Урсула фон дер Ляєн, за її словами, хоче очолювати Єврокомісію не слів, а дій: "Наша структура робить наголос не на ієрархію, а на вирішення завдань. Ми маємо бути спроможними, швидко та рішуче впорядковувати важливі речі".

Комісія рівноваги

Широко розмахуючи руками колишня міністерка оборони Німеччини пояснювала, що при обранні нового складу комісії їй було потрібно урівноважити багато різних інтересів - зокрема, партій, урядів окремих країн та особисті вподобання всіх кандидаток та кандидатів. За її спиною можна було бачити на стіні велику діаграму, на якій були зображені імена, коло завдань та країна походження обраних комісарів. Можливо, десь так мала б виглядати квадратура кола. Нова керівна віцепрезидентка Маргарете Вестагер з Данії відповідатиме за підготовку ЄС до цифрової ери, і вона радить поки що не поспішати з висновками. Поки у будівлі Єврокомісії її нова президентка продовжувала розповідати про свої плани, Вестагер спілкувалася із DW під відкритим небом: "Структура поки що існує лише на папері, а, як говорить прислів'я, папір усе стерпить".

Забаганки великих

Фон дер Ляєн, як і планувалося, вдалося надати великим державам-членам ЄС великі зони відповідальності. Франція отримала "внутрішній ринок" для колишньої міністерки Сільві Гулар, Іспанія матиме зовнішню політику. Італія має надію на те, що колишній прем'єр Паоло Джентоліні допоможе своїй країні з її фіскальними проблемами, адже у комісії він відповідатиме за економіку та спільну валюту євро. В Італії цей подарунок розцінюють як вдячність фон дер Ляєн за те, що голоси італійських популістів із "Руху п'яти зірок" у липні стали вирішальними для затвердження її кандидатури у Європарламенті. Польща, попри продовження санкційної процедури через порушення нею принципів правової держави, відповідатиме за бажане Варшавою сільське господарство, а це - розподіл субвенцій, зокрема й для польських фермерів. Фон дер Ляєн хоче покращити відносини із Польщею і тому розраховує розпочати із єврокомістаром Янушем Войцеховським з чистого листа.

Експрем'єр Італії Паоло Джентоліні відповідатиме за економіку та спільну валюту євро

Менші країни ЄС відповідатимуть за сфери із набагато більш розмитими межами, як "демократія і демографія" для Хорватії, "рівність" для Мальти та "кризовий менеджмент" для Словенії.

Випробування парлментом

Окрім президентки Єврокомісії, майбутнім комісарам також доведеться витримати раунд слухань у Європейському парламенті. І звідти вже чутно критику на адресу деяких кандидатів. Особливо багатьох депутатів непокоїть особа угорського комісара ЄС Лашло Трочани. Як міністр юстиції він відповідав за скандальну реформу правосуддя в Угорщині і тепер як комісар з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення він опікуватиметься тим, аби балканські країни-кандидати на вступ в ЄС відповідали європейським стандартам правової держави. Депутат від Зелених Свен Гігольд вважає таке призначення недоречним: "Трочани - це помилка як для сфери розширення ЄС, так і для Єврокомісії загалом".

У минулому парламент вже змушував окремих кандидаток та кандидатів відмовлятися від запропонованих їм посад. У Брюсселі розраховують, що і цього разу щонайменше без однієї жертви не обійдеться. У середині жовтня, згідно із правилами ЄС, очікується затвердження усього складу Єврокомісії. Після цього Урсула фон дер Ляєн зможе вийти на роботу вже 1 листопада.

Угорський кандидат на посаду єврокомісара Лашло Трочани

Поки ж перший вихід Урсули фон дер Ляєн до преси у її новій ролі не дав багато інформації про її плани. Своїм пріоритетом вона хоче зробити захист клімату - до 2050 року економіка ЄС має стати "кліматично нейтральною". Також вона прагне створити для союзу нову міграційну систему, аби вирішити суперечки щодо розподілу біженців. Ще має бути вирішений торговельний конфлікт з американським президентом Дональдом Трампом. Їй доведеться домовлятися про семирічний бюджет Євросоюзу, що з огляду на зменшення надходжень через вихід Великобританії з ЄС може призвести до суперечок між державами-членами союзу.

Brexit наостанок

Щодо Brexit фон дер Ляєн зазначає, що зараз ЄС вже достатньо підготувалася до "прощанням" з британцями, навіть якщо до 31 жовтня так і не буде укладено відповідної угоди про вихід. "Поки ж ми чекаємо на те, що відбуватиметься до цього моменту", - каже фон дер Ляєн. Якщо Великобританія вирішить просити про продовження строків виходу з ЄС та залишатиметься на цей час членом союзу, Лондон муситиме відрядити до Брюсселя свого комісара. Принаймні, на цьому наполягає очільниця Єврокомісії, попереджаючи, що й для цієї людини знайдеться сфера застосування її талантів. Те, що за зовнішню торгівлю і таким чином за майбутню торговельну угоду з Великобританією в комісії відповідатиме ірландець Філ Хоган, навряд чи є випадковим. Ірландський прем'єр Лео Варадкар, який лише нещодавно проводив переговори із свавільним британським колегою Борисом Джонсоном щодо спільного кордону, дуже зрадів тому, що саме ірландець обійме цю посаду. Британські прихильники Brexit, мабуть, вбачатимуть у цьому чергову брюссельську змову проти Лондона.