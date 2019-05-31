 Оновлена партія Порошенка йде на вибори, аби ″брати владу″ та не допустити ″Малоросії″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.05.2019

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Україна

Оновлена партія Порошенка йде на вибори, аби "брати владу" та не допустити "Малоросії"

Партія Петра Порошенка піде на вибори з новою назвою та новим головою. Ставку роблять на молодь, волонтерів та громадських активістів. Але "досвідчені" кадри також будуть у виборчому списку нової партії.

Петро Порошенко очолив нову партію - Європейська солідарність

Петро Порошенко очолив нову партію - "Європейська солідарність"

Після втрати президентської посади Петро Порошенко прийшов на партійний захід у новому статусі. На з'їзді нової партії "Європейська солідарність", який відбувся 31 травня у Києві в "Мистецькому арсеналі", його  обрали головою політсили, яку він і поведе на дострокові парламентські вибори.

Нова-стара партія та її завдання

Насправді партія "Європейська солідарність" - не нова. Це та ж сама партія "Блок Петра Порошенка (БПП) "Солідарність", з якою  колишній президент переміг на дострокових парламентських виборах у 2014 році. Після поразки Порошенка на президентських виборах партію переформатували, оновили керівні органи, статутні документи, програму та підкоригували назву.

"Наша партія іде на вибори, щоб Україна продовжувала рух до членства в ЄС і НАТО, аби не допустити російського реваншу. І абсолютно не випадково абревіатура "Європейської солідарності" співпадає з абревіатурою ЄС", - проголосив Петро Порошенко перед делегатами з'їзду. Його виступ тривав ледь не годину. Він дякував однопартійцям, перераховував свої досягнення на президентській посаді, критикував свого наступника і зрештою розповів, хто буде в його новій команді на виборах. Утім, прізвищ ніхто не почув, Порошенко лише зауважив, що акцент робитимуть на молоді, волонтерах, громадських активістах. 

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Оновлення кадрів

"Ми маємо зробити висновки з помилок, бути ближчими і зрозумілішими суспільству, активніше працювати з громадянським суспільством. (…) Ми побачили нові обличчя, свіжу кров", - запевнив Порошенко, додавши, що кілька раніше провідних членів партії вже вийшли з неї або ж не планують балотуватися за партійним списком "Європейської солідарності".

Кілька днів тому про свій вихід з БПП заявив народний депутат, соратник Порошенка Олександр Грановський. Також про свій намір залишити керівні органи партії повідомив народний депутат, близький друг екс-президента Ігор Кононенко. "Але наголошую, що люди з досвідом парламенту потрібні",  - переконував Порошенко.

Інтрига від спікера

Хоча ані колишнього соратника Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, ні голови партії "БПП "Солідарність" Віталія Кличка, ні члена політради БПП, генпрокурора Юрія Луценка не було на з’їзді, людей "з досвідом" не бракувало. Десь на середині заходу на з’їзд приїхав голова Верховної Ради Андрій Парубій, який є членом політради іншої партії - "Народного фронту". Можливо, саме тому він лише зауважив, що йде на вибори з командою однодумців, однак не уточнив, якою саме. "Ми як стояли з прапором на барикадах Майдану, як останні п'ять років були на передовій, де бійці захищають українську незалежність, так і сьогодні стоїмо непорушною стіною під прапорами "Європейської солідарності", - проголосив Андрій Парубій і одразу пішов з "Мистецького арсеналу",  залишивши без відповідей запитання журналістів.

Андрій Парубій заінтригував, не сказавши точно, з ким піде на вибори

Андрій Парубій заінтригував, не сказавши точно, з ким піде на вибори

А перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що вона стала членом нової партії "Європейська солідарність", аби унеможливити реалізацію в Україні нового російського сценарію під назвою "Малоросія". "Сьогодні у Путіна в Україні інший сценарій: не вдалася "Новоросія", побудуємо "Малоросію". Тому сьогодні найбільший виклик для Порошенка і його команди - зупинити "Малоросію", коли намагатимуться вбити нашу національну ідею - сильну незалежну Україну в ЄС і НАТО", -  окреслила партійне завдання Гращенко. Вона увійшла до складу центральної ради партії.

Праймеріз та пошук кандидатів через інтернет

Аби партія мала вищі шанси пройти до Верховної Ради, в "Європейській солідарності" планують провести праймеріз. Як повідомив голова виборчого штабу партії, народний депутат Сергій Березенко, на сайті громадської організації "Справа громад" кожен може подати свою анкету та есе, де описати своє бачення розвитку партії, а користувачі сайту голосуватимуть за представлених кандидатів. "На сьогодні на сайті зареєстровано до 15 тисяч осіб. Фінальне голосування відбудеться наступного тижня", - повідомив Березенко.

Петро Порошенко з дружиною Мариною (у центрі) під час виконання гімну делегатами з'їзду

Петро Порошенко з дружиною Мариною (у центрі) під час виконання гімну делегатами з'їзду

Як запевнив член президії нової партії, колишній радник Порошенка Юрій Бірюков, у партійному передвиборчому списку партії не буде популярних співаків та артистів, яких стало "модно" залучати в політику. "Всі популярні артисти - в інших партіях. Але Верховній Раді потрібні професіонали. У нас тепер президент - шоумен, але країною не шоумени повинні керувати ", - сказав DW Березенко.

Остаточне обговорення кандидатів у народні депутати від партії "Європейська солідарність" та затвердження виборчого списку відбудеться на наступному етапі партійного з’їзду, що має пройти до 10 червня. "Ми не йдемо, щоб бути опозицією. Ми йдемо перемагати і брати владу", - підсумував Петро Порошенко результати першого етапу з’їзду своєї нової партії.

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Петро Порошенко очолив нову партію - Європейська солідарність

Оновлена партія Порошенка йде на вибори, аби "брати владу"

Партія Петра Порошенка піде на вибори з новою назвою та новим головою. Ставку роблять на молодь.  

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