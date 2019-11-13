Онищенка мають екстрадувати з Іспанії до України - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник припустив екстрадицію колишнього народного депутата України Олександра Онищенка з Іспанії до України у грудні поточного року. Про це Ситник розповів увечері середи, 13 листопада, в телеефірі українського "24 каналу".

"Онищенко повертається, ну, майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії - і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем", - сказав Ситник.

За словами керівника НАБУ, Онищенка примусово повернуть в Україну. Найімовірніше, це відбудеться ще до кінця цього року. "Є певна орієнтовна дата - це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може статися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію", - пояснив директор бюро.

Крім того, Ситник прокоментував імовірність втечі Онищенка з Іспанії до Німеччини, де той має підприємства. За словами очільника НАБУ, у цій ситуації все буде залежати від "оперативності закордонних колег".

14 листопада пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) повідомила на своїй Facebook-сторінці, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заморозив на прохання САП рахунки колишнього депутата Верховної Ради України сьомого скликання у так званій "газовій справі". Прізвище цього депутата не вказується. Зазначається, що рішенням суду заморожено кошти ексдепутата в Естонії.

"Як було встановлено слідством, 20 вересня 2019 року колишній депутат провів фінансову операцію з переказу зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 тисяч євро", - вказують у САП. Саме на ці кошти й було накладено арешт.

Онищенко все заперечує

Тим часом сам Онищенко заперечив арешт його коштів, про що написав на своїй сторінці в Facebook. "Хочу зрозуміти, в якому місці вони заарештували в мене гроші", - зіронізував колишній депутат.

Він також закинув брехню директору НАБУ. Онищенко наголосив, що рішення про його екстрадицію можуть реалізувати лише за згодою уряду Іспанії. "У рішенні мого суду написано, що мене можуть екстрадувати лише за згодою Кабінету міністрів Іспанії. Суд щодо екстрадиції був у березні 2017 року, і три роки Кабмін так нічого і не підписав. У результаті я сам повідомив усім, що написав заяву, що хочу повернутися до України. І суд схвалив і дав мені дозвіл на добровільне повернення. І повернуся я до України не тоді, коли захоче цього Ситник (...). А тоді, коли захочу цього я", - пояснив Онищенко.

Нагадаємо, правоохоронні органи України підозрюють Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобування". 5 липня 2016 року Верховна Рада погодилася на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування Онищенко виїхав за межі України. 8 серпня 2016 року його було оголошено в національний розшук.

8 лютого 2019 року Артем Ситник повідомив, що Бюро завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. 18 лютого прокурори САП затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі" стосовно Онищенка та його фінансового директора.