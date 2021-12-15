Омікрон-варіант коронавірусу зафіксували в 77 країнах світу - ВООЗ

Випадки інфікування омікрон-варіантом коронавірусу зареєстрували вже в 77 країнах. Про це у вівторок, 14 грудня, повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"У 77 країнах зареєстровані випадки омікрон-варіанта, він, можливо, вже потрапив до більшості країн, в яких його ще навіть не виявили", - сказав Гебреєсус під час брифінгу.

За його словами, попри те, що випадків тяжкого перебігу захворювання у разі інфікування омікроном мало, кількість заражень стрімко зростає, що в результаті може призвести до перевантаженості лікарень.

Британці в черзі за бустерною дозою

Напередодні у Великобританії повідомили про першу смерть внаслідок інфікування омікроном. Це перший летальний випадок саме від омікрон-варіанта коронавірусу у світі. У зв'язку зі стрімким поширенням цього варіанта коронавірусу британський уряд оголосив масову вакцинацію бустерною дозою дорослого населення до кінця грудня. Також минулого тижня прем'єр Борис Джонсон запровадив нові обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією. Ідеться про носіння масок у музеях, театрах і кінотеатрах, починаючи з 10 грудня, а також про рекомендацію працювати вдома у разі можливості з 13 грудня.

Новий варіант - омікрон

Вперше омікрон зафіксували в Південній Африці у другій половині листопада 2021 року. Фахівці кажуть, його головна небезпека - більш стрімке поширення за попередні варіанти COVID-19, також він має велику кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві.

Згідно з попередніми даними досліджень, наявні вакцини менш ефективно запобігають захворюванню на COVID-19 з симптомами у разі інфікування омікрон-варіантом, але третя доза може підвищити рівень захисту більш ніж на 70 відсотків.

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