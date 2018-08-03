Омелян: Україна думає припинити залізничне сполучення з РФ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що країна може припинити залізничне сполучення з Росією. Про це міністр заявив у понеділок, 6 серпня, в ефірі телеканалу "1+1". "Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою", - заявив Володимир Омелян.

На даний момент між Україною та Росією курсує кілька потягів. На сайті "Укрзалізниці" є інформація про потяги в напрямку Росії, котрі виїжджають з Києва, Одеси, Львова, Хмельницького, Жмеринки, Харкова та Кривого Рогу.

"Укрзалізниця" почала розглядати питання щодо припинення залізничного сполучення з Росією після того, як у грудні 2017 року російська залізниця запустила потяги південного напрямку в обхід України. Компанія РЖД спрямувала потяги далекого сполучення на нову залізничну лінію Журавка-Міллерово, прокладену на відстані від 5 до 25 кілометрів від українського кордону. Раніше потяги південного напрямку, серед яких, наприклад, Москва-Адлер, проїжджали короткою ділянкою в підконтрольній Києву частині Луганської області, двічі перетинаючи український державний кордон. Вантажні потяги почали їздити в обхід України на регулярній основі ще наприкінці вересня 2017 року.

Нагадаємо, що від жовтня 2015 року Державіаслужба України заборонила російській авіакомпанії "Аерофлот" та ще майже двом десяткам авіаперевізників з РФ літати до України. На виконання рішень РНБО та президента про накладення санкцій уряд України наклав заборону на польоти російських авіакомпаній, а також на транзитні перельоти через територію держави з товарами військового чи подвійного призначення або з російськими військовими на борту. Російська сторона відповіла дзеркальними заходами. Відтоді пряме авіаційне сполучення між двома країнами відсутнє.