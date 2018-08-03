 Омелян: Україна думає припинити залізничне сполучення з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

Омелян: Україна думає припинити залізничне сполучення з РФ

Українська влада може припинити залізничне сполучення з Росією, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. На даний момент між Україною та РФ курсує кілька потягів.

Залізничний вокзал Київ-Пасажирський

Залізничний вокзал "Київ-Пасажирський"

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що країна може припинити залізничне сполучення з Росією. Про це міністр заявив у понеділок, 6 серпня, в ефірі телеканалу "1+1". "Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою", - заявив Володимир Омелян.

На даний момент між Україною та Росією курсує кілька потягів. На сайті "Укрзалізниці" є інформація про потяги в напрямку Росії, котрі виїжджають з Києва, Одеси, Львова, Хмельницького, Жмеринки, Харкова та Кривого Рогу.

DW.COM

Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів та міністр інфраструктури Володимир Омелян заявили про підготовку "дзеркальних" санкцій щодо фактичної російської заборони на транзит українських товарів. (04.07.2016)

Державіаслужба України поінформувала російські авіакомпанії, що потрапили під дію санкцій Києва, про скасування дозволів на польоти в українські міста. Росія пригрозила дзеркальним кроком. До чого це призведе? (28.09.2015)

"Укрзалізниця" почала розглядати питання щодо припинення залізничного сполучення з Росією після того, як у грудні 2017 року російська залізниця запустила потяги південного напрямку в обхід України. Компанія РЖД спрямувала потяги далекого сполучення на нову залізничну лінію Журавка-Міллерово, прокладену на відстані від 5 до 25 кілометрів від українського кордону. Раніше потяги південного напрямку, серед яких, наприклад, Москва-Адлер, проїжджали короткою ділянкою в підконтрольній Києву частині Луганської області, двічі перетинаючи український державний кордон. Вантажні потяги почали їздити в обхід України на регулярній основі ще наприкінці вересня 2017 року.

Нагадаємо, що від жовтня 2015 року Державіаслужба України заборонила російській авіакомпанії "Аерофлот" та ще майже двом десяткам авіаперевізників з РФ літати до України. На виконання рішень РНБО та президента про накладення санкцій уряд України наклав заборону на польоти російських авіакомпаній, а також на транзитні перельоти через територію держави з товарами військового чи подвійного призначення або з російськими військовими на борту. Російська сторона відповіла дзеркальними заходами. Відтоді пряме авіаційне сполучення між двома країнами відсутнє.

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