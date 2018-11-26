Омелян: Україна втратила понад мільярд гривень від блокади Азовського моря

З моменту відкриття Керченського мосту Росія неправомірно зупинила в Керченській протоці понад 700 суден, які прямували до українських портів в Азовському морі або до них, повідомив у розмові з DW міністр інфраструктури України Володимир Омелян. "Середня тривалість простою через блокаду - 5 діб", - зазначив міністр в інтерв'ю на полях українсько-німецького бізнес-форуму, який відбувся в четвер, 29 листопада, у Берліні.

Міністр назвав дії російської сторони економічною блокадою, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в українському регіоні, що переживає економічні труднощі. Омелян констатував, що, порівняно з 2013 роком товаропотік Маріупольського порту впав майже в три рази. За його словами, загальні збитки від блокади вже перевищили мільярд гривень.

Проходу очікують 35 суден

Протягом останніх днів, після інциденту з обстрілом українських військових кораблів у Керченській протоці російськими прикордонниками, ситуація стала ще гіршою, наголошує Омелян. За його словами, на прохід очкують 35 суден, які не отримали дозволу від російської влади на проходження протоки.

Російська сторона, зазначив Омелян, спершу не надавала жодних пояснень затримці, а згодом заявила про погані погодні умови. "Ті ж самі погодні умови не заважають проходити судам до російських портів", - констатував український міністр.

Меркель: Росія має розблокувати українські порти

Виступаючи на бізнес-форумі у Берліні, канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) запевнила, що на саміті Великої двадцятки, який розпочинається 30 листопада в Аргентині, вимагатиме від російського президента Володимира Путіна розблокувати сполучення з українськими портами в Азовському морі. "Такі міста як Маріуполя не можуть без сполучення із зовнішнім світом. Це відповідальність російського президента. Відколи відкрито Керченський міст, умови для судноплавства погіршилися", - констатувала канцлерка. Меркель запевнила, що Німеччина докладатиме зусиль, аби українські порти не були ізольовані.