Омелян: Росія частково розблокувала українські порти на Азовському морі

Рух суден Керченською протокою частково відновлено і вони мають змогу дістатися портів Маріуполя та Бердянська, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Так, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь. Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено", - зазначив міністр, йдеться в повідомленні прес-служби відомства, оприлюдненому у вівторок, 4 грудня.

За інформацією Омеляна, 17 суден все ще чекали, щоб увійти в Азовське море, щоб вийти - одне. Ще дев'ять суден стояли біля причалів в портах. На думку міністра, розблокування українських портів стало можливим як завдяки діям української влади, так і завдяки жорсткій та однозначній міжнародній реакції.

Нагадаємо, з вимогою відновити свободу судноплавства Керченською протокою виступали, зокрема, лідери країн ЄС. В якості заходів у відповідь політики пропонували навіть розглянути можливість заборони заходу російських суден з регіону Азовського моря в порти країн ЄС та США.

Напередодні стало відомо, що наприкінці листопада українським морякам, арештованим судом в анексованому Криму, висунули обвинувачення. Їм закидають порушення кордону РФ. Президент України Петро Порошенко напередодні заявив, що Україна готує позов до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН) через агресію Росії в Керченській протоці.