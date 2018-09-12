Омелян погрожує притягнути слідчих НАБУ до відповідальності

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян категорично відкинув корупційні звинувачення на його адресу з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). "Я категорично спростовую всі висунуті мені зауваження і звинувачення. Я захищатиму своє ім'я, честь і гідність законним шляхом. І я вимагатиму притягнення до відповідальності слідчих НАБУ", - заявив Омелян на брифінгу в Києві в четвер, 13 вересня.

Міністр зазначив, що слідство у його справі тривало півтора року, однак правомірних звинувачень на його адресу так і не було висунуто, а всі претензії НАБУ він готовий спростувати в суді. За його словами, аналогічні справи НАБУ не раз відмовлялося розглядати, водночас його справу бюро почало "з усім завзяттям", повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Омелян стверджує, що на нього "чиниться тиск з боку керівництва НАБУ". "Мені відомо про факти політичного співробітництва керівництва НАБУ з українськими політиками", - додав міністр, не уточнивши при цьому, про яких політиків йдеться. Також глава мінінфраструктури пообіцяв, що не подасть у відставку, хоча й підтримує європейську практику відходу у відставку чиновників у зв'язку з підозрами щодо них.

Раніше у четвер у НАБУ заявили, що Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні активів. За даними слідства, Омелян від 2000-го до 2018 року отримав 2,17 мільйона гривень офіційного доходу. Водночас його витрати "склали лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 мільйона гривень", повідомили у НАБУ. Детективи НАБУ стверджують, що в 2015 році Омелян "набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи". Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 гривень.