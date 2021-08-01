Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020)

Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?