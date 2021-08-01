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Оман

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оман".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іран відкидає звинувачення Ізраїлю в нападі на танкер

Іран відкидає звинувачення Ізраїлю в нападі на танкер 01.08.2021

Іран заперечує свою причетність до атаки біля берегів Оману на танкер, яким керує ізраїльська компанія.
Ізраїль і ОАЕ встановили прямий телефонний зв'язок

Ізраїль і ОАЕ встановили прямий телефонний зв'язок 16.08.2020

Після дипломатичного прориву між Ізраїлем та ОАЕ встановлено прямий телефонний зв'язок. Також підписана перша комерційна угода між компаніями двох країн.

Україна скасовує візи для громадян шести країн

Україна скасовує візи для громадян шести країн 22.07.2020

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування віз для громадян шести країн світу. Серед них - Австралія, Нова Зеландія та країни Аравійського півострова.
Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020)

Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020) 10.07.2020

Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
Офіс президента Зеленського позивається до журналістів через розслідування

Офіс президента Зеленського позивається до журналістів через розслідування 14.02.2020

ОП подає в суд на журналістів програми "Схеми", які повідомили, що Володимир Зеленський повернувся з Оману до України тим же літаком, на якому раніше туди прилетів секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.
Коментар: Гончарук шантажує Зеленського своєю відставкою

Коментар: Гончарук шантажує Зеленського своєю відставкою 17.01.2020

Після початку "Гончарукгейт" у президента Зеленського невеликий вибір - підтримати прем'єра або запропонувати Раді його звільнити. До останнього Зеленський поки не готовий, вважає Сергій Руденко.
Помер султан Оману Кабус бін Саїд

Помер султан Оману Кабус бін Саїд 11.01.2020

Після майже 50-річного правління помер султан Оману Кабус бін Саїд. За даними ЗМІ, його наступником став двоюрідний брат.
Зеленський в Оман полетів власним коштом, але проведе робочі зустрічі - ОПУ

Зеленський в Оман полетів власним коштом, але проведе робочі зустрічі - ОПУ 05.01.2020

Після публікацій фото в ЗМІ, на яких Володимир Зеленський відпочиває в Омані, в Офісі президента України пояснили: він полетів з родиною власним коштом, але проведе в цій країні робочі зустрічі.
Карлосу Гону висунули в Японії нове звинувачення

Карлосу Гону висунули в Японії нове звинувачення 22.04.2019

Карлос Гон переказував кошти автоконцерну Nissan компанії-автодилеру, що зареєстрована в Омані, переконані в прокуратурі Токіо.
У віці 28 років помер шведський ді-джей і зірка електронної музики Avicii

У віці 28 років помер шведський ді-джей і зірка електронної музики Avicii 20.04.2018

Музиканта, який став відомим завдяки хіту "Wake me Up", знайшли мертвим у столиці Оману - Маскаті. Речниця Avicii відмовилася повідомляти деталі трагічної події.
З Гуантанамо двох в'язнів відправлено у Боснію і Чорногорію

З Гуантанамо двох в'язнів відправлено у Боснію і Чорногорію 21.01.2016

Загалом з початку року в інші країни було відправлено 16 осіб. Президент США хоче закрити в’язницю до 2017 року. У тюрмі залишається ще 91 в'язень.
У Гуантанамо залишилось менше ніж 100 ув'язнених

У Гуантанамо залишилось менше ніж 100 ув'язнених 14.01.2016

Десятьох в'язнів з Ємену доставили з військової бази США на Кубі до Оману. Це відображає прогрес у напрямку мети президента США Барака Обами закрити в'язницю перш ніж він залишить свою посаду за рік.