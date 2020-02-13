Олімпійські ігри в Токіо пройдуть під гаслом "Об'єднані емоціями"

Літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо пройдуть під девізом United by Emotion ("Об'єднані емоціями"), повідомили у понеділок, 17 лютого, організатори змагань. На їхню думку, це гасло відображає роль спорту в об'єднанні людей.

"Натовпи глядачів, які до ігор ще не були знайомі один з одним, зберуться разом і дізнаються, що у них набагато більше спільного, ніж відмінного", - заявив оргкомітет ігор.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня до 9 серпня 2020 року, а Паралімпійські ігри - з 25 серпня до 6 вересня. За словами організаторів, питання про те, щоб перенести Олімпіаду через епідемію нового коронавірусу, навіть не розглядалося.

Поширення коронавірусу COVID-19 раніше вже стало причиною скасування або обмеження низки масових заходів. Зокрема, організатори щорічного марафону в Токіо вирішили зменшити число учасників забігу, запланованого на 1 березня. Як повідомляють японські ЗМІ, в цьому році марафон пройде без бігунів-аматорів, до участі будуть допущені тільки професійні спортсмени.

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