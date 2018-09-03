 Олігархи і офшори: ЄС вимагає розкрити імена (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.09.2018

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Європа

Олігархи і офшори: ЄС вимагає розкрити імена (відео)

ЄС оголосив боротьбу податковим оазисам. На острові-мрії олігархів Ангільї фірм-поштових скриньок більше, ніж жителів. Він ризикує потрапити у чорний список ЄС. Хто ще - в сюжеті DW.

Ангілья - острів-мрія для олігархів

Ангілья - острів-мрія для олігархів

Для європейських міністерств фінансів - це офшорна зона: Кариби та їхній податковий рай. Ангілья - заморська територія Великобританії, 10 тисяч жителів та понад 10 тисяч офшорних фірм - поштових скриньок. Для інвесторів Ангілья цікава тим, чого в ній немає: а саме - відкритих реєстрів підприємств та податків - ані на дохід, ані на прибуток. Інвестори зберігають анонімність, принаймні донині. 
 

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"Райські документи": як олігархи ділили Криворізький залізорудний комбінат

Два великих будинки в Лондоні вартістю біля 380 мільйонів стали розмінною монетою у змаганні українських олігархів за Криворізький залізорудний комбінат, йдеться в розслідуванні "Райські документи". (09.11.2017)  

"Панамські документи": кримінальні справи по всьому світу, в Україні - жодної

У 79 країнах світу офшорний скандал із "панамськими документами" призвів до обшуків, перевірок чи розслідувань. Попри ім'я президента серед фігурантів скандалу реакції з України - жодної. (02.12.2016)  

"Райські документи": навіщо українському президенту офшори?

За даними нового журналістського розслідування, сліпий траст Петра Порошенка міг бути створеним не для продажу Roshen, а задля зменшення податків. В Україні та в офшорних зонах їхні розміри відрізняються у десятки разів. (06.11.2017)  

Аудіо й відео до теми

Порошенко вибачився за АТО: які ще обіцянки залишаються невиконаними (24.08.2018)  

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди (01.06.2018)  

Податкові оази в Європі  

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У 79 країнах світу офшорний скандал із "панамськими документами" призвів до обшуків, перевірок чи розслідувань. Попри ім'я президента серед фігурантів скандалу реакції з України - жодної.

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Докладно

Gericht im Bezirk Radehiv hat seit Juni 2018 keinen Richter mehr (DW/V. Pryhid)

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Ангілья - острів-мрія для олігархів

Олігархи і офшори: ЄС вимагає розкрити імена (відео)

На острові-мрії олігархів Ангільї фірм-поштових скриньок більше, ніж жителів. Він ризикує потрапити у чорний список ЄС. 

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