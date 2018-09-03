Олігархи і офшори: ЄС вимагає розкрити імена (відео)

ЄС оголосив боротьбу податковим оазисам. На острові-мрії олігархів Ангільї фірм-поштових скриньок більше, ніж жителів. Він ризикує потрапити у чорний список ЄС. Хто ще - в сюжеті DW.
Для європейських міністерств фінансів - це офшорна зона: Кариби та їхній податковий рай. Ангілья - заморська територія Великобританії, 10 тисяч жителів та понад 10 тисяч офшорних фірм - поштових скриньок. Для інвесторів Ангілья цікава тим, чого в ній немає: а саме - відкритих реєстрів підприємств та податків - ані на дохід, ані на прибуток. Інвестори зберігають анонімність, принаймні донині.
Два великих будинки в Лондоні вартістю біля 380 мільйонів стали розмінною монетою у змаганні українських олігархів за Криворізький залізорудний комбінат, йдеться в розслідуванні "Райські документи". (09.11.2017)
У 79 країнах світу офшорний скандал із "панамськими документами" призвів до обшуків, перевірок чи розслідувань. Попри ім'я президента серед фігурантів скандалу реакції з України - жодної. (02.12.2016)