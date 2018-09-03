Олігархи і офшори: ЄС вимагає розкрити імена (відео)

Для європейських міністерств фінансів - це офшорна зона: Кариби та їхній податковий рай. Ангілья - заморська територія Великобританії, 10 тисяч жителів та понад 10 тисяч офшорних фірм - поштових скриньок. Для інвесторів Ангілья цікава тим, чого в ній немає: а саме - відкритих реєстрів підприємств та податків - ані на дохід, ані на прибуток. Інвестори зберігають анонімність, принаймні донині.

