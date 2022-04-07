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Олена Стяжкіна

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Стяжкіна". Олена Стяжкіна - українська письменниця.

Олена Стяжкіна народилася в Донецьку. Письменниця є також відомим істориком - професоркою кафедри історії слов'ян Донецького національного університету. Унаслідок воєнного конфлікту на Донбасі змушена була покинути рідне місто. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого

Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого 07.04.2022

"Я не хочу й не зможу говорити після Перемоги. Я хочу, що було тихо, чутно вітер і траву, хижі кроки кота на дворі. Без мого голосу, без вашого, без всіхнього голосу", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Нові капітали, або Окуляри на декольте

Олена Стяжкіна: Нові капітали, або Окуляри на декольте 07.10.2021

"Воїни знають, який командир не зрадить й приведе до перемоги. Як знають і про того, який у разі чого накиває п'ятами", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Ті самі дорослі люди

Олена Стяжкіна: Ті самі дорослі люди 24.11.2020

"Не з нашої волі відкрився другий - антиковідний - фронт, якому забезпечують тил ті самі, що зробили це у 2014-му", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Допоки фронт стоїть

Олена Стяжкіна: Допоки фронт стоїть 04.03.2020

"Сьома весна війни. Географія могил та надгробків. Нова українська географія, яку майже ніхто тепер не вчить", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Ukrainian fatigue

Олена Стяжкіна: Ukrainian fatigue 14.10.2019

"Чому ми говоримо про українську втому саме тепер? Чи не тому, що вона може пояснити будь-яке політичне неподобство турботою про психічний стан спраглих відпочинку?" - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Практики деокупації

Олена Стяжкіна: Практики деокупації 30.12.2018

"Людям з дивану" лежати й знати, що десь там все йде, як слід, було б комфортніше. Однак всім долученим комфортно й так", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Соціологія окупованих

Олена Стяжкіна: Соціологія окупованих 24.07.2018

"Страва під назвою "соціологія окупованих" починає смердіти задовго до подачі на стіл", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Ти більше не рахуєш свою зарплату в берцях

Олена Стяжкіна: Ти більше не рахуєш свою зарплату в берцях 23.04.2018

"Травма - моє пальне, але на інше поки немає часу. Тепер, після фронту, я механік: поточний дрібний ремонт", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Виросту й узнаю

Олена Стяжкіна: Виросту й узнаю 03.10.2017

"Люди бояться літати, постарішати, померти. Ще - дивитись з височині униз чи виявитися боягузами. При цьому люди чомусь не бояться війни", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Великі і маленькі розмови про війну

Олена Стяжкіна: Великі і маленькі розмови про війну 30.06.2017

"Я - з Донецька, а ти? З Росії?" - його обличчям швидко проходять емоції", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Небо Сан-Габріеля

Олена Стяжкіна: Небо "Сан-Габріеля" 17.03.2017

"Я мовчав і злився. Я вже знав, що це не палац, і ми - сквоттери, тобто просто бомжі. Нас не шукають тільки тому, що ми нікому не потрібні", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Міра для Нового Року

Олена Стяжкіна: Міра для Нового Року 28.12.2016

"Неспроможний бути святим Миколаєм, він являвся дітям і дорослим завжди напідпитку. З чесного в нього був тільки червоний ніс", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Не кидай мене

Олена Стяжкіна: Не кидай мене 19.10.2016

"Я тут. І у нас, знаєш, тепло. "У нас, в Аушвіці" тепло. Осінь. Трохи сонця, багато вітру, запах полину й горілого листя…" - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Свої імена

Олена Стяжкіна: Свої імена 19.08.2016

"Ми маємо долати не мову ворожнечі, а мову ворога. Ворога підступного, хижого, вигадливого", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна: Я не боюсь сказати. Майже не боюсь

Олена Стяжкіна: Я не боюсь сказати. Майже не боюсь 08.07.2016

"Компульсивне миття Донецька, його й теперішня дивовижна чистота - це про зґвалтування. Про щоденне масове насильство, від якого відмивається - аж до крові й кісток - моє колись щасливе місто", - Олена Стяжкіна для DW.
Олена Стяжкіна: Владоможці повинні помінятися?

Олена Стяжкіна: Владоможці повинні помінятися? 18.05.2016

"Не людина для установи чи держави, а держава чи установа - для людини. Це здається таким простим, банальним, заїждженим, що навіть соромно повторювати", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
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