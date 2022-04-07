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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Стяжкіна". Олена Стяжкіна - українська письменниця.
Олена Стяжкіна народилася в Донецьку. Письменниця є також відомим істориком - професоркою кафедри історії слов'ян Донецького національного університету. Унаслідок воєнного конфлікту на Донбасі змушена була покинути рідне місто. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.