 Олена Зеркаль стала радницею глави ″Нафтогазу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2020

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Новини

Олена Зеркаль стала радницею глави "Нафтогазу"

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль стала радницею голови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

Олена Зеркаль стала радницею голови правління НАК Нафтогаз

Олена Зеркаль стала радницею голови правління НАК "Нафтогаз"

Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль призначена радницею голови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу України" у середу, 29 січня.

"У "Нафтогазі" до сфери її діяльності входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів групи "Нафтогаз" в АР Крим", - розповіли у НАК.

Раніше у міністерстві закордонних справ Зеркаль відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь в тристоронніх переговорах про "зимові пакети" поставок російського газу до України в 2014-2016 роках.

Протягом двох років вона була залучена до роботи у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року. На посаді заступниці міністра закордонних справ України Олена Зеркаль також була залучена до роз'яснення ризиків та протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Олена Зеркаль написала заяву на звільнення з посади заступниці міністра закордонних справ. Вона обіймала її з серпня 2014 року. 

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