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Олена Гітлянська – українська журналістка, прес-секретар СБУ.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Гітлянська". Олена Гітлянська очолила прес-центр Служби безпеки України в 2014 році. Раніше вона в інформаційному агентстві УНІАН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За словами речниці Служби безпеки України Олени Гітлянської, колишнього керівника поліції Вінницької області Антона Шевцова затримали, коли він намагався втекти до Росії. Шевцова звинувачують у державній зраді.