Олена Гітлянська – українська журналістка, прес-секретар СБУ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Гітлянська". Олена Гітлянська очолила прес-центр Служби безпеки України в 2014 році. Раніше вона в інформаційному агентстві УНІАН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.