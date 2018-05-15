Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Олена Гітлянська

Олена Гітлянська – українська журналістка, прес-секретар СБУ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Гітлянська". Олена Гітлянська очолила прес-центр Служби безпеки України в 2014 році. Раніше вона в інформаційному агентстві УНІАН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

СБУ проводить обшук в агентстві РИА Новости-Украина

СБУ проводить обшук в агентстві "РИА Новости-Украина" 15.05.2018

Служба безпеки України повідомляє про розкриття діяльності мережі підконтрольних Росії медіаструктур. В офісі інформаційного агентства "РИА Новости-Украина" проходить обшук, його директора затримали.
НАБУ: Затримано на хабарі співробітника СБУ

НАБУ: Затримано на хабарі співробітника СБУ 25.04.2018

Затриманого підозрюють у отриманні хабара за непритягнення до відповідальності осіб, які могли незаконно отримати посвідки на проживання в Україні. СБУ обіцяє сприяти розслідуванню НАБУ.
СБУ проводить обшук у квартирі Саакашвілі

СБУ проводить обшук у квартирі Саакашвілі 05.12.2017

Співробітники СБУ проводять обшук у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. В СБУ запевняють, що мають на це постанову суду.
На Донбасі підірвали авто СБУ, один співробітник загинув

На Донбасі підірвали авто СБУ, один співробітник загинув 28.06.2017

Четверо співробітників СБУ дістали поранення, один - загинув. Вибух стався після того, як в Києві унаслідок вибуху авто загинув полковник розвідки Максим Шаповал.
СБУ перевірить журналістів за розслідування, яке викриває ймовірну корупцію співробітників відомства

СБУ перевірить журналістів за розслідування, яке викриває ймовірну корупцію співробітників відомства 02.06.2017

В українській спецслужбі стверджують, що через програму "Схеми" співробітники СБУ не зможуть виконувати свої обов'язки. Журналісти заявляють про масштабну корупцію у лавах відомства.

СБУ запевняє, що не стежила за Шереметом перед його вбивством

СБУ запевняє, що не стежила за Шереметом перед його вбивством 11.05.2017

Журналісти з'ясували, що біля будинку Шеремета вночі перед його вбивством, ймовірно, велось стеження співробітником СБУ. Проте у СБУ заявили, що чоловіка давно було звільнено зі спецслужби.
СБУ: Затримані на кордоні з Кримом військові є дезертирами

СБУ: Затримані на кордоні з Кримом військові є дезертирами 22.11.2016

За інформацією СБУ, двоє військовослужбовців, які були затримані після перетину кордону між Україною і Кримом, є дезертирами, що порушили присягу Україні.
В Україні перевіряють громадянство мера Одеси

В Україні перевіряють громадянство мера Одеси 04.04.2016

За словами речниці СБУ, служба здійснює все необхідне для перевірки інформації про наявність Геннадія Труханова подвійного громадянства. Труханов, у свою чергу, заперечує наявність у нього громадянства РФ.
Екс-начальника управління Нацполіції Вінницької області затримали за підозрою в державній зраді

Екс-начальника управління Нацполіції Вінницької області затримали за підозрою в державній зраді 18.03.2016

За словами речниці Служби безпеки України Олени Гітлянської, колишнього керівника поліції Вінницької області Антона Шевцова затримали, коли він намагався втекти до Росії. Шевцова звинувачують у державній зраді.
Співробітники СБУ ще раз затримали Геннадія Корбана для проведення слідчих дій

Співробітники СБУ ще раз затримали Геннадія Корбана для проведення слідчих дій 03.11.2015

Геннадія Корбана у залі суду затримали співробітники СБУ. Правоохоронці спочатку відпустили Корбана після закінчення 72 годин затримання, як передбачено законодавством, але відразу ж знову затримали.