 Олексія Навального затримали відразу після звільнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Олексія Навального затримали відразу після звільнення

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали на виході із спецприймальника. Він мав вийти на свободу після 30 діб адміністративного арешту.

Олексій Навальний

Олексій Навальний (архівне фото)

Російського опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві. Це сталося вранці в понеділок, 24 вересня, на виході зі спецприймальника. Про це повідомив російський телеканал "Дождь".

Керівник федерального штабу Навального Леонід Волков вважає, що за цим кроком стоїть намір оформити новий адміністративний арешт проти Навального за акцію 9 вересня. Волков назвав те, що відбувається "новою тактикою".

Нагадаємо, 27 серпня Тверський районний суд Москви засудив Навального до 30 діб арешту в адміністративній справі від 31 січня цього року, пов'язаною з акцією "Страйк виборців".

Попри затримання опозиціонера, прихильники Навального 9 вересня організували в 83 містах Росії акції протесту проти пенсійної реформи. У багатьох містах, у тому числі в Москві і Санкт-Петербурзі, акції не були погоджені з владою. Поліція розпочала затримання активістів ще за кілька днів до протестів.

Дивитись відео 03:03
Now live
03:03 хв

"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018)

DW.COM

Прибічників Навального затримують в Росії напередодні протестів

У Москві поліція затримала всіх, хто перебував у штабі Навального. Напередодні акцій протесту, запланованих на 9 вересня, арешти, затримання та обшуки проводяться в десятках міст РФ. (08.09.2018)  

Що треба знати про вибори та протести 9 вересня в Росії

У єдиний день голосування 9 вересня у Росії відбудуться вибори губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. Результати можуть неприємно здивувати чинну владу, вважають експерти. (08.09.2018)  

У Росії на акціях проти пенсійної реформи затримали понад 800 людей

На акціях протесту проти пенсійної реформи по всій Росії було затримано щонайменше 839 людей. Акції відбулися, за даними організаторів, у понад 80 містах. (09.09.2018)  

У Росії в день виборів проходять протести проти пенсійної реформи

У більш ніж 80 російських містах проводяться акції прибічників Олексія Навального, котрі виступають проти запланованого підвищення пенсійного віку. У кількох містах поліція затримала активістів. (09.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018)  

Також за темою

Büro von Alexey Navalny in Irkutsk Demo in Russland

У Росії в день виборів проходять протести проти пенсійної реформи 09.09.2018

У більш ніж 80 російських містах проводяться акції прибічників Олексія Навального, котрі виступають проти запланованого підвищення пенсійного віку. У кількох містах поліція затримала активістів.

Russland Oppositionspolitiker Alexey Nawalny vor Gericht in Moskau

Прибічників Навального затримують в Росії напередодні протестів 08.09.2018

У Москві поліція затримала всіх, хто перебував у штабі Навального. Напередодні акцій протесту, запланованих на 9 вересня, арешти, затримання та обшуки проводяться в десятках міст РФ.

Russland Alexei Nawalny verlässt Haftanstalt in Moskau

Опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві 25.08.2018

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали в Москві неподалік його будинку. Прес-секретарка політика припускає, що таким чином влада хоче запобігти акції протесту, запланованій на вересень.

Реклама

Докладно

Акція у Валетті на Мальті

Вбивство журналістки на Мальті й досі не розкрито

Кореспондент DW Бендр Ріґерт повідомляє з Валетти про настрої через вбивство Дафни Гаруани Галіції. 

Торговельне протистояння США та Китаю посилюється

Набули чинності нові ввізні мита США та Китаю

10-відсоткові ставки ввізного мита в США стосуватимуться китайських товарів на суму 200 мільярдів доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  