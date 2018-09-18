Олексія Навального затримали відразу після звільнення

Російського опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві. Це сталося вранці в понеділок, 24 вересня, на виході зі спецприймальника. Про це повідомив російський телеканал "Дождь".

Керівник федерального штабу Навального Леонід Волков вважає, що за цим кроком стоїть намір оформити новий адміністративний арешт проти Навального за акцію 9 вересня. Волков назвав те, що відбувається "новою тактикою".

Нагадаємо, 27 серпня Тверський районний суд Москви засудив Навального до 30 діб арешту в адміністративній справі від 31 січня цього року, пов'язаною з акцією "Страйк виборців".

Попри затримання опозиціонера, прихильники Навального 9 вересня організували в 83 містах Росії акції протесту проти пенсійної реформи. У багатьох містах, у тому числі в Москві і Санкт-Петербурзі, акції не були погоджені з владою. Поліція розпочала затримання активістів ще за кілька днів до протестів.