Олексія Навального затримали відразу після звільнення

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали на виході із спецприймальника. Він мав вийти на свободу після 30 діб адміністративного арешту.
Російського опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві. Це сталося вранці в понеділок, 24 вересня, на виході зі спецприймальника. Про це повідомив російський телеканал "Дождь".
Керівник федерального штабу Навального Леонід Волков вважає, що за цим кроком стоїть намір оформити новий адміністративний арешт проти Навального за акцію 9 вересня. Волков назвав те, що відбувається "новою тактикою".
Нагадаємо, 27 серпня Тверський районний суд Москви засудив Навального до 30 діб арешту в адміністративній справі від 31 січня цього року, пов'язаною з акцією "Страйк виборців".
Попри затримання опозиціонера, прихильники Навального 9 вересня організували в 83 містах Росії акції протесту проти пенсійної реформи. У багатьох містах, у тому числі в Москві і Санкт-Петербурзі, акції не були погоджені з владою. Поліція розпочала затримання активістів ще за кілька днів до протестів.
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