Олексія Навального засудили до 20 діб арешту

Симоновський суд Москви у РФ у понеділок, 24 вересня, призначив опозиціонеру Олексію Навальному нове покарання - 20 діб адміністративного арешту за організацію несанкціонованого мітингу. Адміністративне правопорушення, яке закидають російському опозиціонеру: "Порушення встановленого порядку організації мітингу, що призвели до заподіяння шкоди здоров'ю людини або майну, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння", інформує "Інтерфакс" з посиланням на представника суду.

Олексія Навального у понеділок затримали прямо на виході зі спецприймальника, де він відбув 30-добове покарання за попередньою адміністративною справою.

Під час суду Навальний не визнав своєї провини. "Ця кримінальна справа політично мотивована, вона потрібна, щоб перешкоджати моїй діяльності і щоб продовжити мені до нескінченності випробувальний термін, який не дає мені балотуватися (на виборах)", - заявив опозиціонер.

Міжнародна неурядова організація Amnesty International назвала російського опозиціонера "в'язнем сумління" і закликала до його негайного звільнення. Директорка московського представництва Amnesty International Наталія Звягіна нагадала, що з березня 2017 року політика арештовували шість разів.

Нагадаємо, що трохи менше місця тому, 27 серпня Тверський районний суд Москви засудив Навального до 30 діб арешту в адміністративній справі від 31 січня цього року, пов'язаною з акцією "Страйк виборців".

Як повідомлялося, попри затримання опозиціонера, прихильники Навального 9 вересня організували в 83 містах Росії акції протесту проти пенсійної реформи. У багатьох містах, у тому числі в Москві і Санкт-Петербурзі, акції не були погоджені з владою. Поліція розпочала затримання активістів ще за кілька днів до протестів.