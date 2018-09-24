 Олексія Навального засудили до 20 діб арешту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Олексія Навального засудили до 20 діб арешту

Російський опозиціонер мав у понеділок вийти на свободу після 30 діб арешту. Але його знову затримали і призначили новий термін адміністративного арешту.

Затримання Олексія Навального вранці 24 вересня

Затримання Олексія Навального вранці 24 вересня

Симоновський суд Москви у РФ у понеділок, 24 вересня, призначив опозиціонеру Олексію Навальному нове покарання - 20 діб адміністративного арешту за організацію несанкціонованого мітингу. Адміністративне правопорушення, яке закидають російському опозиціонеру: "Порушення встановленого порядку організації мітингу, що призвели до заподіяння шкоди здоров'ю людини або майну, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння", інформує "Інтерфакс" з посиланням на представника суду.

Олексія Навального у понеділок затримали прямо на виході зі спецприймальника, де він відбув 30-добове покарання за попередньою адміністративною справою. 

Під час суду Навальний не визнав своєї провини. "Ця кримінальна справа політично мотивована, вона потрібна, щоб перешкоджати моїй діяльності і щоб продовжити мені до нескінченності випробувальний термін, який не дає мені балотуватися (на виборах)", - заявив опозиціонер.

Міжнародна неурядова організація Amnesty International назвала російського опозиціонера "в'язнем сумління" і закликала до його негайного звільнення. Директорка московського представництва Amnesty International Наталія Звягіна нагадала, що з березня 2017 року політика арештовували шість разів.

Нагадаємо, що трохи менше місця тому, 27 серпня Тверський районний суд Москви засудив Навального до 30 діб арешту в адміністративній справі від 31 січня цього року, пов'язаною з акцією "Страйк виборців".

Як повідомлялося, попри затримання опозиціонера, прихильники Навального 9 вересня організували в 83 містах Росії акції протесту проти пенсійної реформи. У багатьох містах, у тому числі в Москві і Санкт-Петербурзі, акції не були погоджені з владою. Поліція розпочала затримання активістів ще за кілька днів до протестів.

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"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018)

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Олексія Навального затримали відразу після звільнення

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали на виході із спецприймальника. Він мав вийти на свободу після 30 діб адміністративного арешту. (24.09.2018)  

Прибічників Навального затримують в Росії напередодні протестів

У Москві поліція затримала всіх, хто перебував у штабі Навального. Напередодні акцій протесту, запланованих на 9 вересня, арешти, затримання та обшуки проводяться в десятках міст РФ. (08.09.2018)  

Російського опозиціонера Навального засудили до 30 діб арешту

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили на 30 діб - саме на той час, коли він мав узяти участь у протестах проти підвищення пенсійного віку. (27.08.2018)  

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"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018)  

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