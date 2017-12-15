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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Улюкаєв". Олексій Улюкаєв – російський політик.
Олексій Улюкаєв до 2016 року обіймав посаду міністра економічного розвитку Російської Федерації. У листопаді 2016 року його затримали за підозрою в отриманні хабаря. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що Росія навряд чи запровадить нові контрзаходи проти ЄС в разі продовження дії санкцій Заходу проти Москви. Утім, продовольче ембарго в цьому разі зберігатиметься.