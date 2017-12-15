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Олексій Улюкаєв

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Улюкаєв". Олексій Улюкаєв – російський політик.

Олексій Улюкаєв до 2016 року обіймав посаду міністра економічного розвитку Російської Федерації. У листопаді 2016 року його затримали за підозрою в отриманні хабаря. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Хабар від Роснефти: екс-міністра Улюкаєва засудили до восьми років

Хабар від "Роснефти:" екс-міністра Улюкаєва засудили до восьми років 15.12.2017

Екс-міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв отримав вісім років ув'язнення у корупційній справі, пов'язаній з компанією "Роснефть". Керівник "Роснефти" Ігор Сечін на суд так і не прийшов.
Коментар: Чекісти перемогли лібералів

Коментар: "Чекісти" перемогли "лібералів" 16.11.2016

Значення затримання Улюкаєва важливіше його розбіжностей з "Роснефтью", вважає Констянтин Еггерт. Коментар російського журналіста спеціально для DW.
Помста чи некомпетентність: Чому затримали Улюкаєва?

Помста чи некомпетентність: Чому затримали Улюкаєва? 15.11.2016

Затримання міністра економрозвитку РФ розкололо російське суспільство. Частина експертів вважає, що скандал вдарить по економіці Росії, натомість інші переконані, що зміна керівництва у міністерстві піде на користь.
Міністра економрозвитку РФ помістили під домашній арешт

Міністра економрозвитку РФ помістили під домашній арешт 15.11.2016

Міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, якого затримали за звинуваченням у хабарництві, помістили під домашній арешт.
За хабар затримали міністра економрозвитку Росії

За хабар затримали міністра економрозвитку Росії 15.11.2016

Російський Слідчий комітет затримав міністра економрозвитку РФ Олексія Улюкаєва. Правоохоронці заявили про здирництво з боку високопосадовця.
Москва: Прогресу в переговорах щодо зони вільної торгівлі ЄС із Україною досі немає

Москва: Прогресу в переговорах щодо зони вільної торгівлі ЄС із Україною досі немає 09.12.2015

Міністр економічного розвитку Російської Федерації Олексій Улюкаєв вважає запровадження імпортних обмежень проти України найбільш вірогідним сценарієм.
Міністр: Росія не ухвалювала рішення про зупинку побудови Турецького потоку

Міністр: Росія не ухвалювала рішення про зупинку побудови "Турецького потоку" 01.12.2015

Росія не ухвалювала рішень щодо заморожування чи зупинки реалізації проекту "Турецького потоку" та будівництва атомної станції в Туреччині, заявив міністр економіки РФ Олексій Улюкаєв.
ЄС, Україна і Росія проведуть переговори щодо ЗВТ 1 грудня

ЄС, Україна і Росія проведуть переговори щодо ЗВТ 1 грудня 24.11.2015

Євросоюз відкритий до пошуку "практичних рішень" щодо занепокоєності Росії, в тому числі стосовно митного співробітництва та технічних бар'єрів, заявили в Єврокомісії.
ВВП Росії скоротився на понад чотири відсотки у третьому кварталі 2015 року

ВВП Росії скоротився на понад чотири відсотки у третьому кварталі 2015 року 12.11.2015

В російському мінекономрозвитку заявляють про сповільнення темпів падіння ВВП й очікують в наступному році слабкого зростання.
Переговори як зброя: причини безрезультатної зустрічі міністрів щодо ЗВТ

Переговори як зброя: причини безрезультатної зустрічі міністрів щодо ЗВТ 10.09.2015

Росія зберігає обережний оптимізм, а українська делегація називає зустріч міністрів у Брюсселі найкоротшою в історії. Експерти ж певні: там, де йдеться про політичний тиск, шукати згоди щодо торгівлі не варто.
Тристоронні перемовини щодо вільної торгівлі: прориву у Брюсселі очікувати не варто

Тристоронні перемовини щодо вільної торгівлі: прориву у Брюсселі очікувати не варто 07.09.2015

Перед зустріччю щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС Київ, Брюссель та Москва так і не наблизилися до спільного рішення. Та попри наполягання Росії, Київ і Брюссель не відтерміновуватимуть ЗВТ.
Падіння ВВП Росії в II кварталі прискорилося

Падіння ВВП Росії в II кварталі прискорилося 10.08.2015

Падіння ВВП Росії виявилось гіршим, ніж очікували в міністерстві економічного розвитку Росії.
Австрія та Франція услід за Бельгією арештували майно Росії

Австрія та Франція услід за Бельгією арештували майно Росії 18.06.2015

Під арешт потрапили рахунки російських компаній в "доньці" банку ВТБ, активи телеканалу Russia Today та майно агенції ТАСС в Парижі. Росія погрожує заходами у відповідь.
Міністр економіки РФ: Москва навряд чи запровадить нові санкції проти Заходу

Міністр економіки РФ: Москва навряд чи запровадить нові санкції проти Заходу 18.06.2015

Глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що Росія навряд чи запровадить нові контрзаходи проти ЄС в разі продовження дії санкцій Заходу проти Москви. Утім, продовольче ембарго в цьому разі зберігатиметься.
Росія більше не вимагає перегляду угоди про ЗВТ між ЄС та Україною

Росія більше не вимагає перегляду угоди про ЗВТ між ЄС та Україною 18.05.2015

У ході перемовин між Україною, ЄС та РФ у Брюсселі зафіксовано: Москва не вимагатиме перегляду угоди про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною, а також не наполягатиме на відстроченні набуття нею чинності.
Курс рубля повернувся до рівня кінця 2014 року

Курс рубля повернувся до рівня кінця 2014 року 10.04.2015

Курс рубля по відношенню до долара США та євро продовжує зростати. На "Московській біржі" долар коштував менше 51 рубля, оновивши мінімум більш ніж за чотири місяці, а євро - менше 54 рублів.
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