На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Улюкаєв". Олексій Улюкаєв – російський політик.

Олексій Улюкаєв до 2016 року обіймав посаду міністра економічного розвитку Російської Федерації. У листопаді 2016 року його затримали за підозрою в отриманні хабаря. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.