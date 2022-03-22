Російський опозиціонер і засновник "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний.

Олексій Навальний є російським опозиційним політиком, юристом, громадським діячем, блогером, засновником "Фонду боротьби з корупцією". Навальний відомий розслідуваннями про корупцію в Росії. У 2013 році Олексій Навальний отримав друге місце на виборах мера Москви. Він заявив про наміри брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. Навальний є фігурантом низки гучних справ.