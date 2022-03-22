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Олексій Навальний

Російський опозиціонер і засновник "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний.

Олексій Навальний є російським опозиційним політиком, юристом, громадським діячем, блогером, засновником "Фонду боротьби з корупцією". Навальний відомий розслідуваннями про корупцію в Росії. У 2013 році Олексій Навальний отримав друге місце на виборах мера Москви. Він заявив про наміри брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. Навальний є фігурантом низки гучних справ.

ЄС і США засудили новий вирок Олексію Навальному

ЄС і США засудили новий вирок Олексію Навальному 22.03.2022

Уряд РФ продовжує грубо ігнорувати всі міжнародні зобов'язання з дотримання прав людини, наголосив Жозеп Боррель. А у Держдепі вважають, що вироком Кремль намагається відволікти від війни в Україні.

Олексія Навального засудили в РФ до дев'яти років колонії

Олексія Навального засудили в РФ до дев'яти років колонії 22.03.2022

Лефортівський суд Москви визнав Олексія Навального винним у шахрайстві. Російського опозиціонера засудили до дев'яти років колонії.
Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту Шехерезада

Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту "Шехерезада" 22.03.2022

У складі екіпажу яхти є співробітники Федеральної служби охорони, запевняють соратники російського опозиціонера. Справжній власник "Шехерезади" невідомий.
У Росії Олегу Навальному змінили умовний строк на реальний

У Росії Олегу Навальному змінили умовний строк на реальний 18.02.2022

Суд у Москві відправив брата опозиціонера Олексія Навального до колонії. На засіданні Олег Навальний присутній не був.
Брата Олексія Навального оголосили в розшук у Росії

Брата Олексія Навального оголосили в розшук у Росії 26.01.2022

У базі МВС Росії з'явилася інформація про розшук Олега Навального, брата російського опозиціонера Олексія Навального. Олегові Навальному також намагаються замінити на реальний умовний термін у "санітарній справі".
Росія додала Навального до переліку терористів та екстремістів

Росія додала Навального до переліку "терористів та екстремістів" 25.01.2022

Імена ув'язненого Олексія Навального та інших російських опозиціонерів та активістів з'явилися у переліку "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу. До списку потрапила і 70-річна пенсіонерка зі "свідків Єгови".
Команда Навального опублікувала сотні фотографій з палацу Путіна

Команда Навального опублікувала сотні фотографій з "палацу Путіна" 20.01.2022

Соратники Олексія Навального розповіли, що отримали близько пів тисячі фотографій з "палацу Путіна". Опубліковані знімки мають підтвердити правдивість 3D-візуалізації першого фільму про палац президента РФ у Геленджику.
Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування Палац Путіна

Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування "Палац Путіна" 01.12.2021

Розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара" стало лідером за кількістю переглядів в Україні за 2021 рік, повідомили у Google.

Коментар: За розрядку Байдена та Путіна заплатять Навальний та Україна?

Коментар: За "розрядку" Байдена та Путіна заплатять Навальний та Україна? 05.11.2021

Білий дім готується співпрацювати із Кремлем, щоб заручитися підтримкою Росії у протистоянні з Китаєм. Плата за таку співпрацю може бути дуже високою, вважає Костянтин Еггерт.
Колишні в'язні розповіли Дождю про знущання у колонії над Навальним

Колишні в'язні розповіли "Дождю" про знущання у колонії над Навальним 04.11.2021

Згідно з розповіддю колишніх в'язнів колонії, де сидить Навальний, там він перебуває у повній ізоляції і піддається усілякому психологічному знущанню.

Росія оголосила в розшук соратницю Навального Соболь

Росія оголосила в розшук соратницю Навального Соболь 21.10.2021

Колишню юристку "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального Любов Соболь внесли до бази МВС Росії. У країні проти неї порушили кілька кримінальних справ.
Премію Сахарова присудили російському опозиціонеру Навальному

Премію Сахарова присудили російському опозиціонеру Навальному 20.10.2021

Європарламент визначив лауреата премії Сахарова 2021 року. Ним став російський опозиціонер Олексій Навальний, якого євродепутати назвали "головним політичним опонентом" президента Росії Путіна.
Премія Сахарова: Навальний - у трійці фіналістів

Премія Сахарова: Навальний - у трійці фіналістів 14.10.2021

Два комітети Європарламенту визначили трійку фіналістів премії Сахарова за свободу думки. До неї потрапили Олексій Навальний, 11 афганських жінок і колишня в.о. президента Болівії Жанін Аньєс. 
У Росії проти Олексія Навального відкрили нову справу

У Росії проти Олексія Навального відкрили нову справу 28.09.2021

Слідчий комітет Росії вважає Олексія Навального керівником "екстремістського співтовариства", а провідних соратників опозиціонера - його учасниками.
Російський опозиціонер Навальний звинуватив Google і Apple у боягузтві

Російський опозиціонер Навальний звинуватив Google і Apple у боягузтві 23.09.2021

Російський опозиціонер різко розкритикував IT-концерни за блокування "Розумного голосування". Навальний закликав співробітників Google і Apple не миритися з боягузтвом своїх начальників.
Навальний заявив про вкрадену перемогу опозиції на виборах у РФ

Навальний заявив про "вкрадену перемогу" опозиції на виборах у РФ 21.09.2021

Без фальсифікацій опозиція отримала більше голосів, ніж "Єдина Росія", і в цьому головна відмінність і результат минулих виборів у Росії, написав Олексій Навальний.
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