Олексій Навальний розповів про обшуки в колонії

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у виправній колонії № 2 у Покрові Володимирської області, розповів про обшуки, яких він зазнає. Запис про це політик залишив у п'ятницю, 9 липня, в Instagram.

За словами Навального, жодне його побачення з адвокатом неможливе без "повного обшуку", тобто з роздяганням догола". За інструкцією мін'юсту РФ, подібна процедура проводиться до та після його спілкування з захисником.

Політик також додав, що в слідчому ізоляторі (СІЗО) № 1 "Матроська тиша" йому доводилося роздягатися для огляду до відвідування суду і після повернення з нього, а також під час кожного обшуку камери, які проводилися "постійно".

"У мене нюдсів зараз більше, ніж у тік-токерів"

До ситуації опозиціонер відноситься з притаманним йому гумором. Звертаючись до аудиторії свого власнопису в Instagram, він пожартував: "Дітоньки, повірте, у мене голих фотографій, відео і взагалі нюдсів зараз більше, ніж у найрозпустних тік-токерів вашого міста разом узятих".

Ув'язнення Навального

Олексій Навальний був затриманий 17 січня відразу після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався і проходив реабілітацію після отруєння бойовою хімічною речовиною "Новачок". 2 лютого суд у Москві замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою 2 роки й 6 місяців.

Спершу він перебував в СІЗО "Матроська тиша", а в середині березня був етапований до виправної колонії в Покрові. Наприкінці березня російський опозиціонер повідомив, що його оголосили "схильним до втечі", в зв'язку з чим вдаються до "катування безсонням". Уночі співробітники колонії щогодини будили Навального для перевірки. Політик наполягав на відсутності причин для постановки на облік і вказував на порушення його права на безперервний сон.

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Адвокати та соратники політика неодноразово вказували на погіршення стану його здоров'я, неможливість передати рекомендовані ліки й тортури в вигляді позбавлення сну. З 31 березня опозиціонер голодував на знак протесту проти недопуску до нього лікарів. Після масових мітингів на його підтримку політик був обстежений лікарями й оголосив припинення голодування.