Олексій Навальний вийшов з поліції на свободу

Опозиційний політик Олексій Навальний ввечері в середу, 12 червня, був відпущений на свободу в Москві з поліції, куди його привезли кількома годинами раніше після затримання під час несанкціонованого маршу на підтримку журналіста Івана Голунова.

"Уже облаштувався в камері. Вже здійснив 27 спроб заклеїти дуже яскраву лампу шматком одноразового простирадла. Зайшов поліцейський і сказав: йдіть звідси. Випустили. Навіщо тоді влаштовувати все це було. Сподіваюся, інших затриманих теж зараз повипускали", - написав Навальний на своїй сторінці в Twitter ввечері в середу, 12 червня.

Сотні затриманих на мітингу на підтримку Голунова

Раніше директор російського Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов повідомив у Twitter, що Навального затримали за статтею адміністративного кодексу за повторне порушення встановленого порядку організації мітингу.

У марші на підтримку журналіста-розслідувача Івана Голунова, з якого напередодні були зняті неправдиві звинувачення в замаху на збут наркотиків, за різними даними, брали участь від 1200 до трьох тисяч активістів.

За даними порталу "ОВД-Інфо", понад 540 учасників акції були затримані поліцією, серед них - журналісти, жінки, підлітки і люди похилого віку. Як повідомляється, частина з них навіть не брали участі у марші. Поліція повідомила в середу про 200 затриманих. ГУ МВС у Москві стверджує, що майже всі затримані, за винятком чотирьох осіб, невдовзі були відпущені на свободу.

Узгоджена з мерією Москви акція на підтримку Івана Голунова повинна пройти в російській столиці 16 червня.