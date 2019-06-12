 Олексій Навальний вийшов з поліції на свободу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Новини

Олексій Навальний вийшов з поліції на свободу

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали 12 червня в Москві під час несанкціонованого маршу на підтримку журналіста Івана Голунова.

Затримання Навального на марші на підтримку журналіста Голунова

Затримання Навального на марші на підтримку журналіста Голунова

Опозиційний політик Олексій Навальний ввечері в середу, 12 червня, був відпущений на свободу  в Москві з поліції, куди його привезли кількома годинами раніше після затримання під час несанкціонованого маршу на підтримку журналіста Івана Голунова.

"Уже облаштувався в камері. Вже здійснив 27 спроб заклеїти дуже яскраву лампу шматком одноразового простирадла. Зайшов поліцейський і сказав: йдіть звідси. Випустили. Навіщо тоді влаштовувати все це було. Сподіваюся, інших затриманих теж зараз повипускали", - написав Навальний на своїй сторінці в Twitter ввечері в середу, 12 червня.

Сотні затриманих на мітингу на підтримку Голунова

Раніше директор російського Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов повідомив у Twitter, що Навального затримали за статтею адміністративного кодексу за повторне порушення встановленого порядку організації мітингу.

У марші на підтримку журналіста-розслідувача Івана Голунова, з якого напередодні були зняті неправдиві звинувачення в замаху на збут наркотиків, за різними даними, брали участь від 1200 до трьох тисяч активістів.

За даними порталу "ОВД-Інфо", понад 540 учасників акції були затримані поліцією, серед них - журналісти, жінки, підлітки і люди похилого віку. Як повідомляється, частина з них навіть не брали участі у марші. Поліція повідомила в середу про 200 затриманих. ГУ МВС у Москві стверджує, що майже всі затримані, за винятком чотирьох осіб, невдовзі були відпущені на свободу.

Узгоджена з мерією Москви акція на підтримку Івана Голунова повинна пройти в російській столиці 16 червня.

 

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