Олексій Гончарук представив проєкт держбюджету України на 2020 рік

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та члени його уряду у вівторок, 5 листопада, представили підготовлений до другого читання проєкт закону "Про державний бюджет України на 2020 рік".

У цьому варіанті закнопроєкту дохідну частину бюджету уряд збільшив на 13 мільярдів гривень, а витратну - на 15 мільярдів. За словами міністерки фінансів Оксани Маркарової, дохідну частину переглянуто з урахуванням запланованої легалізації грального бізнесу, а також через збільшення загального фонду доходів.

Державні витрати на медицину, пенсії та субсидії

Як повідомив Гончарук, проєкт держбюджету України на наступний рік передбачає виділення 293 мільярдів гривень на сферу соцзабезпечення та 113,3 мільярда гривень на медицину. Зокрема, 1,9 мільярда гривень буде виділено на систему екстреної допомоги, де один мільярд гривень закладено на відкриття відділень екстреної допомоги, а 900 мільйонів гривень - на карети швидкої допомоги. Гончарук також анонсував розширення програми "Доступні ліки".

На пенсії уряд планує виділити 173 мільярди гривень. Зокрема, має бути підвищено пенсії одиноким пенсіонерам. На субсидії має бути виділено 48 мільярдів гривень.

Витрати на оборону

На сферу безпеки та оборони виділяється 245,8 мільярда гривень, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк. "Відповідно до наших стратегічних планів на безпеку й оборону виділяється 5,45 відсотка від прогнозованого валового внутрішнього продукту - це 245,8 мільярда гривень, з яких 136 мільярдів виділяються на оборону", - сказав він.

За його словами, бюджет міноборони у 2020 році становитиме 116,1 мільярда гривень, тоді як 2019 року він становив 102 мільярди. "Пріоритетом бюджету стане розвиток і закупівля озброєння і військової техніки", - уточнив міністр.

Витрати на освіту

Проєкт держбюджету на 2020 рік передбачає виділення 145,1 мільярда гривень на освіту. Зокрема, на реалізацію концепції реформи середньої освіти "Нова українська школа" передбачено 1,4 мільярда гривень, а на розвиток науково-практичних центрів профосвіти - 259 мільйонів гривень.

Також буде передбачено 3,5 мільярда гривень на програму "Спроможна школа для кращих результатів", що, за словами прем'єра, дасть змогу розвивати школи в регіонах при оптимізації малокомплектних закладів. Уряд також пропонує на 3,75 мільярда гривень підвищити витрати на зарплати вчителів.

Витрати на креативні індустрії

Проєкт держбюджету-2020 також передбачає 15,1 мільярда гривень на креативні індустрії та культуру, що на 2,8 мільярда гривень більше, ніж у 2019 році, зазначив Гончарук. "Протягом наступного року ми стимулюватимемо мобільність дітей", - сказав він. За словами прем'єра, на такі програми передбачено 500 мільйонів гривень. Крім того, на розвиток туристичної інфраструктури буде виділено 240 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 3 листопада на позачерговому засіданні уряд України ухвалив проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання у Верховній Раді.