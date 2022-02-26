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Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко - український політик та медіа-менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Ткаченко".

У червні 2020 року Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики. У 2019 році Ткаченко обрався до Верховної Ради від партії "Слуга народу". До цього Олександр Ткаченко був генеральним директором медіа-компанії "1+1 медіа", працював телеведучим, продюсером, займався журналістикою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

YouTube зупиняє монетизацію деяких російських каналів

YouTube зупиняє монетизацію деяких російських каналів 26.02.2022

Серед каналів, монетизацію яких призупинено на YouTube, інформаційний канал RT, що фінансується урядом РФ. Раніше український міністр культури Олександр Ткаченко просив сервіс заблокувати російські канали.
Тисяча за вакцинацію: у Кабміні розповіли, як оберуть заклади для використання коштів

Тисяча за вакцинацію: у Кабміні розповіли, як оберуть заклади для використання коштів 18.11.2021

Компанії, які хочуть, щоб у їхніх закладах можна було розплатитись тисячею гривень, обіцяною вакцинованим громадянам президентом України Водимиром Зеленським, мають подати заявку через "Дію".
Не мої цінності: міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

"Не мої цінності": міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку 11.11.2021

Причиною звільнення Олександр Ткаченко назвав рішення уряду відокремити Держкіно від мінкульту. Міністр також розкритикував бюджет на галузь культури на 2022 рік.
Уряд України схвалив стратегію сприяння реалізації прав і можливостей ромів

Уряд України схвалив стратегію сприяння реалізації прав і можливостей ромів 28.07.2021

Уряд України схвалив стратегію сприяння реалізації прав і можливостей ромів до 2030 року. Її мета - повне включення ромів в українське суспільне життя.
У Бабиному Яру в Києві відкрили символічну синагогу

У Бабиному Яру в Києві відкрили символічну синагогу 14.05.2021

У відкритті символічної синагоги в Бабиному Яру взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Україна і Туреччина прагнуть краще захищати права туристів

Україна і Туреччина прагнуть краще захищати права туристів 27.04.2021

Домовленості між двома країнами передбачають посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів, ослаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн.
Відеоплатформа YouTube заблокувала телеканали Медведчука - Ткаченко

Відеоплатформа YouTube заблокувала телеканали Медведчука - Ткаченко 24.04.2021

Очільник українського мінкульту Олександр Ткаченко назвав блокування відеохостингом YouTube трьох телеканалів, що пов'язують з Віктором Медведчуком, "важливим кроком" у боротьбі з впливом РФ.
Після руйнування будинку Уткіна: мінкульт хоче покращити захист архітектурних пам'яток

Після руйнування будинку Уткіна: мінкульт хоче покращити захист архітектурних пам'яток 12.04.2021

Розроблений мінкультом законопроєкт передбачає зміну механізмів захисту історико-архітектурної спадщини в містах України, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Центр протидії дезінформації: чого українцям варто повчитися в Європи (19.03.2021) 19.03.2021

Відкриття Центру протидії дезінформації при РНБО анонсував Офіс президента України. Планується, що він дасть змогу ефективно боротися із маніпуляціями й фейками, які поширює Кремль. У Євросоюзі центр боротьби з дезінформацією існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання пропаганди й фейків?

Якось воно буде. Боротьба Зеленського з дезінформацією починається з хаосу

Якось воно буде. Боротьба Зеленського з дезінформацією починається з хаосу 12.03.2021

В Україні днями з'явиться Центр протидії дезінформації, анонсований Володимиром Зеленським. Навколо центру вже зараз панує хаос: незрозуміло ані хто залучатиметься до його роботи, ані в чому саме вона полягатиме.
Кулеба і Ткаченко обурені репресіями проти журналістів у Білорусі

Кулеба і Ткаченко обурені репресіями проти журналістів у Білорусі 21.02.2021

Україна засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ, наголосили у спільній заяві глави МЗС і міністерства культури України.
Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації

Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації 19.02.2021

У мінкульті України вирішили активніше боротися з російськими фейками. Вже у березні має запрацювати центр протидії дезінформації, повідомив Олександр Ткаченко.

Фільм Сенцова Носоріг отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко

Фільм Сенцова "Носоріг" отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко 09.07.2020

Рада державної підтримки кінематографії виділила 25 мільйонів гривень на виробництво фільму кінорежисера Олега Сенцова "Новосоріг", повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Коментар: Хто втамує кадровий голод президента Зеленського?

Коментар: Хто втамує кадровий голод президента Зеленського? 05.06.2020

Відсутність зрозумілої кадрової політики перетворює нинішню команду Володимира Зеленського в закрите акціонерне товариство, вважає Сергій Руденко.
Чого чекати від нового міністра культури Олександра Ткаченка

Чого чекати від нового міністра культури Олександра Ткаченка 04.06.2020

Новий міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко є справжнім профі, але його навички можуть використати для зачистки інформаційного поля в Україні, кажуть експерти.
Слуга народу пропонує призначити Олександра Ткаченка міністром культури

"Слуга народу" пропонує призначити Олександра Ткаченка міністром культури 01.06.2020

Фракція "Слуга народу" висунула на посаду міністра культури України колишнього генерального директора телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка. Тепер за нього має проголосувати Верховна Рада.
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