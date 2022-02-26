Олександр Ткаченко - український політик та медіа-менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Ткаченко".

У червні 2020 року Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики. У 2019 році Ткаченко обрався до Верховної Ради від партії "Слуга народу". До цього Олександр Ткаченко був генеральним директором медіа-компанії "1+1 медіа", працював телеведучим, продюсером, займався журналістикою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.