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Олександр Ткаченко - український політик та медіа-менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Ткаченко".
У червні 2020 року Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики. У 2019 році Ткаченко обрався до Верховної Ради від партії "Слуга народу". До цього Олександр Ткаченко був генеральним директором медіа-компанії "1+1 медіа", працював телеведучим, продюсером, займався журналістикою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Відкриття Центру протидії дезінформації при РНБО анонсував Офіс президента України. Планується, що він дасть змогу ефективно боротися із маніпуляціями й фейками, які поширює Кремль. У Євросоюзі центр боротьби з дезінформацією існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання пропаганди й фейків?
Рада державної підтримки кінематографії виділила 25 мільйонів гривень на виробництво фільму кінорежисера Олега Сенцова "Новосоріг", повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.